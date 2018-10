Basketball 2. Bundesliga ProA Klappe die zweite gegen Tübingen

Ehingen / Helen Weible

Heute kommt in der JVG-Halle wieder Derby-Stimmung auf. Das wegen eines Stromausfalls abgebrochenene Saisonauftaktspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA gegen die Tigers Tübingen wird noch einmal gespielt. Sprungball ist heute um 19 Uhr.

Das Team Ehingen Urspring geht nach dem umjubelten Heimsieg über Heidelberg vor vier Tagen mit den besseren Voraussetzungen in das neu aufgelegte Duell. An die Leistung des „besten Spiels bislang“ (O-Ton Trainer Domenik Reinboth) wollen die Steeples nahtlos anknüpfen. Die Raubkatzen hingegen haben drei Niederlagen in Folge auf dem Buckel und bleiben mit dieser 1:3-Bilanz klar hinter ihren Ansprüchen zurück. Um nicht zu sagen: Der BBL-Absteiger hat den Start in die Saison gründlich verpatzt.

Massive Defizite offenbarten die Tigers bis dato in der Verteidigung. Im Schnitt kassierte das Team von Coach Aleksandar Nadjfeji 94 Punkte gegen sich – kein Team hat mehr Zähler zugelassen. Klar ist aber auch, dass die Raubkatzen Offensivschlachten lieben und aggressiv attackieren. Der 110:101-Overtime-Sieg gegen Hanau beweist das. „Man hat schon in dem einen Viertel gesehen, dass Tübingen sein Spiel gern auf die Offensive auslegt. Darum müssen wir hinten stabil sein und dann schnell nach vorne spielen“, sagt Reinboth.

Neuer Center aus Litauen

Doch die Tübinger Verantwortlichen blieben aufgrund der unbefriedigenden Lage nicht untätig. Um sich in der Zone besser zu präsentieren, holten sich die Tübinger einen Center dazu. Der Litauer Robertas Grabauskas ist der Hoffnungsträger für mehr Stabilität in der Defensive. Der 28-Jährige ist der dritte Center im Tübinger Kader. Die beiden anderen fielen zuletzt aus: Co-Kapitän Enosch Wolf hat bei der jüngsten Niederlage in Paderborn gefehlt und kehrt eventuell heute genesen wieder in den Kader zurück. Der 2,07 Meter große Robert Nortmann fällt mit einem Mittelfußbruch noch länger aus.

Die Ehinger wollen sich ganz auf sich konzentrieren und weitere Schritte nach vorne machen. „Es ist wichtig, dass wir die Führung holen und in den entscheidenden Phasen treffen“, meint der Ehinger Coach, der auch hofft, dass Seger Bonifant und Dan Monteroso diesmal zu Hochform auflaufen. Der Tübinger Elijah Allen hat erkannt, dass der ewige Außenseiter im Prinzip keiner ist: „Wir müssen Seger Bonifant, der ein guter Schütze ist, dazu bringen, den Ball zu dribbeln und wir dürfen ihm keine offenen Würfe erlauben“, sagt er. Natürlich wittern die Tiger auch Gefahr von Double-Double-König Kevin Yebo: „Gegen Kevin Yebo müssen wir physisch auftreten und dafür sorgen, dass er nicht so ein gutes Spiel macht wie gegen Heidelberg.” Doch, so eines wollen die Fans nochmals sehen!