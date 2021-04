Alle paar Tage ändern sich per Gesetz oder Verordnung die Einschränkungen in der Pandemie und damit auch die Vorgaben für den Sport. Neu ist nun, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Sport in Fünfergruppen für die Jüngsten, für Kinder bis einschließlich 13 Jahre, doch möglic...