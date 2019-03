Tabellenführer SG Öpfingen hat die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Der FC Alb hatte Pech beim 0:0 gegen Hausen.

Tabellenführer SG Öpfingen hat mit 1:2 in Betzenweiler verloren und damit die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. „Es war wie erwartet ein sehr schweres Spiel“, berichtet Steffen Lehmann. Die SGÖ sei in der ersten Halbzeit spielbestimmend gewesen. Das 1:0 (37.) sei daher aus dem Nichts und einem Konter heraus gefallen. „Nach der Halbzeit sind wir dann nicht richtig ins Spiel gekommen.“ Der Anschlusstreffer (2:1/81.) durch einen fragwürdigen Elfmeter kam zu spät. „Das ist jetzt kein Beinbruch, aber wir müssen wieder konzentriert ins nächste Spiel gehen“, blickt der Pressewart voraus. Der Tabellenzweite Ringingen feierte einen 3:2-Arbeitssieg gegen ein tapfer kämpfendes Munderkingen. „Wir sind gut ins Spiel reingekommen“, berichtet Markus Schele. Das 1:0 war ein Heber, das 2:0 eine schöne Direktabnahme nach einem Freistoß, beides von Daniel Kress. „Danach haben wir pomadig gespielt und uns auf der Führung ausgeruht“, moniert Schele. Der 2:1-Anschlusstreffer (38.) habe den VfL aufgebaut. Folgerichtig glichen die Gäste zum 2:2 aus (59.). Einen berechtigten Foulelfmeter verwandelte Patrick Schiele zum 3:2-Endstand. Viel Krampf, wenig Tempo und nur selten sehenswerte Kombinationen gab es im Schelklinger Derby Alb gegen Hausen, das torlos endete. Hausen gehörte die erste Halbzeit, Alb war dann in Abschnitt zwei spielbestimmend. Die Gastgeber hatten allerdings drei Mal Pech. In der 35. Minute gab der Schiedsrichter kein Tor, als Marcel Kley und Ralf Lang per Doppelchance einnetzen wollten. Hausens Alexander Viehl kratzte den Ball von der Linie. Nach dem Kabinengang verhinderte dann zwei Mal Aluminium den Siegtreffer für Alb. Martin Gaus schoss einen Freistoß an den Pfosten und nur kurze Zeit später scheiterte Ralf Lang an der Latte. Einen 4:1-Heimsieg feierte Donaurieden gegen Türkgücü Ehingen. Die frühe Führung - bereits nach sechs Minuten stand es 2:0 - spielte den SFD in die Karten. Kirchen siegte gegen ein schwaches Rißtissen mit 4:0. Sebastian Tress spielte laut Florian Huber stark. Er erzielte das 1:0 und war später auch am 3:0 und 4:0 von Alexander Knittel beteiligt.

