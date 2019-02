Basketball Kampf um Platz vier in Heidelberg

Heidelberg/Ehingen / Helen Weible

Mit drei Siegen in Folge im Gepäck macht sich das Team Ehingen Urspring morgen zum Württemberg-Kracher nach Heidelberg auf. Bei dieser Begegnung am 24. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA geht es um Tabellenplatz vier.

Die Steeples haben diese vor der Saison nie für möglich gehaltene Playoff-Platzierung inne – die Academics wollen da unbedingt noch hin. Die Bilanz der beiden Klubs ist identisch (14 Siege und neun Niederlagen). Aber das Team von Trainer Branislav Ignjatovic hat das Hinspiel verloren und daher noch eine Rechnung zu begleichen. Das will die Mannschaft um Trainer Domenik Reinboth vermeiden und auch das zweite Aufeinandertreffen mit dem letztjährigen Hauptrundendritten erfolgreich gestalten.

In der Halle am Olympia-Stützpunkt (17 Uhr/Livestream auf airtango.live) wird es darum gehen, wer über 40 Minuten den besseren Basketball spielt. Für die Ehinger spricht hier einiges, aber auch für die Gastgeber.

Rebounding: Das Team Ehingen Urspring gehört zu den besten Mannschaften in Sachen Rebounds und das ist vor allem auch einem nimmermüden Kevin Yebo zu verdanken. Der kreative Flügel-Center krallt sich einfach unglaublich viele Bälle am Brett, was ihn gleichzeitig auch bei den Abschlüssen gefährlich macht. Im Hinspiel bekam Heidelberg den 22-Jährigen nicht in den Griff: Dem offensivstarken Yebo gelangen elf Rebounds und 28 Punkte. Die Arbeit am Korb zählt zu den Schwächen der Academics und das obwohl sie erfahrene große Typen im Team haben: Shyron Ely, Dan Oppland und Philipp Heyden punkten jedoch konstant und sollten daher aufmerksam bewacht werden.

Assists: Nicht die Rebounds, aber das dürftige mannschafts- dien­liche Spiel hat Heidelberg zuletzt im wichtigen Duell in Rostock den Sieg gekostet. Nur zehn Korbvorlagen gelang den Gästen, die Seawolves kamen auf 23 und setzten sich verdient mit 77:69 durch. „Wir haben den Ball nicht laufen lassen und wurden dafür heute einfach bestraft“, formulierte es Ignjatovic. Ehingen ist brandgefährlich, wenn es einen guten Ballfluss hinbekommt und somit auch einige Assists (29 waren es gegen Paderborn) generiert. Daher muss Passgeber Nummer eins der Liga, RayShawn Simmons, und Co. in Heidelberg genau hier ansetzen.

Turnover: Zu viele Ballverluste leisteten sich jedoch die Steeples zuletzt beim 96:85-Heimsieg gegen Paderborn. Simmons unterliefen fünf, Seger Bonifant, Tim Hasbargen und Gianni Otto vier, unterm Strich waren es 23 Turnover – für Reinboths Geschmack viel zu viel. Wie man das verhindert? Konzentriert und nicht zu hektisch agieren. Und das gelingt am besten, wenn man sich vom Gegner nicht aus dem Rhythmus bringen lässt.

Prognose: Der Gastgeber schaffte es diese Saison, zuerst das Spitzenteam aus Chemnitz zu schlagen (85:70) und darauf hin beim abstiegsbedrohten Hanau zu verlieren (64:74). Das könnte bedeuten, dass die Heidelberger (zu Hause) gegen stärkere Teams auch stärker spielen. Ehingen verbuchte zuletzt drei Erfolge hintereinander und will so weitermachen. Dennoch liegen die Siegchancen auswärts bei 50:50.

Ehemalige: Sebastian Schmitt, der gegen Rostock früh fünf Fouls kassierte, und David Caillavet kennen den Gegner „von innen“ und sind doppelt motiviert.