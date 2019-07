Themen in diesem Artikel Olympia

Riesen-Erfolg für die Sechstklässler des Vanotti-Gymnasiums: Die Jungs gewinnen das Landesfinale und repräsentieren Baden-Württemberg beim Bundesfinale.

Was war das für ein einmaliger Moment nach dem Schlusspfiff in Vogt. Die Fußballer des Johann-Vanotti-Gymnasiums hatten den ersten Platz im Landesfinale bei Jugend trainiert für Olympia perfekt gemacht und lagen sich überglücklich mit „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“-Rufen in den Armen.

Im September geht’s nach Berlin

Das muss man diesen Jungs erst einmal nachmachen. Sie haben es geschafft, sich in der Kreis-, der Regierungspräsidiums- und der Landesrunde gegen zig Schulmannschaften aus ganz Baden-Württemberg durchzusetzen. Als Belohnung dürfen sie nun von 22. bis 26. September in die Hauptstadt reisen und beim finalen Schlagabtausch ihr Bundesland repräsentieren. „Alle sind stolz darauf, für ihre Schule zu spielen“, sagt JVG-Sportlehrer Christian Claus, der die Talente zu den Turnieren begleitet hat. Die teils in Vereinen wie dem SSV Ulm 1846, SSV Ehingen-Süd oder gar FC Augsburg aktiven Nachwuchsfußballer seien von Erfolgserlebnissen durchaus verwöhnt. „Doch dieser Erfolg ist ihnen besonders wichtig. Es macht ihnen total Spaß“, meint Claus. Dass eine Mannschaft, die sonst gar nicht zusammenspielt, so gut harmoniere, sei darüber hinaus nicht selbstverständlich.

Fußballmannschaft beliebt

50 Schüler wollten dieses Schuljahr ein Teil der JVG-Fußballmannschaft sein. Am Ende mussten die Sportlehrer sich für 14 Spieler entscheiden. „Bei den Mädchen ist es gerade andersherum. Hier muss man die Werbetrommel rühren“, erklärt Claus. Darum umso erfreulicher, dass die weibliche Auswahl der Jahrgänge 2007 bis 2009 beim Landesturnier in Karlsruhe mit einem zweiten Platz ebenfalls mehr als beachtlich abgeschnitten hatte. Die betreuenden Lehrer Dominic Blankenhorn und Christian Sigloch waren hochzufrieden. Auch der dritte Platz des von Christian Claus trainierten älteren Mädchen-Jahrgangs konnte sich sehen lassen. Vor allem im Hinblick auf den unglücklichen zweiten Platz der Jungs im vergangenen Schuljahr ist dieser Triumph ein Segen. Das Landesfinale in Vogt an sich war spannend. Gekickt wird übrigens ganz normal im Elf gegen Elf auf Großfeld. Nach einer starken Leistung und einem gerechten Unentschieden gegen die Linden-Realschule aus Stuttgart im ersten Spiel, überzeugte die Mannschaft beim 5:0 gegen das Erasmus-Gymnasium (Sieger des RP Freiburg) und verschaffte sich eine hervorragende Ausgangssituation.

Ein Unentschieden gegen das Otto-Hahn-Gymnasium aus Karlsruhe hätte für den Turniersieg schon ausgereicht. In einem weiteren hochklassigen Spiel zeigten die Jungs, wie sie mit Druck umgehen können. Der entscheidende Führungstreffer von Max Bachner acht Minuten vor Schluss erlöste das Trainer-Duo Christian Claus und Christian Willmann sowie alle mitgereisten Mütter. Als der Schlusspfiff ertönte, gab es kein Halten mehr.

Info: Beim Bundes-Herbstfinale kommen außerdem die besten Schulteams in folgenden Disziplinen nach Berlin: Beachvolleyball, Golf, Hockey, Judo, Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Tennis und Triathlon.