Jugend-Basketball JBBL-Team entscheidet Zitterpartie

Urspring / Helen Weible

Das war nichts für schwache Nerven. Das Team Urspring hat es mal wieder ganz spannend gemacht am Sonntagmittag in der Junge-Halle gegen TS Jahn München. Am Ende ging alles gut und die U-16-Basketballer um Trainer Oliver Heptner sicherten sich zwei Punkte dank eines knappen 70:68-Sieges. Es war der fünfte Erfolg der Hauptrunde 4 für den aktuell Tabellendritten, der sich nunmehr im letzten Duell dem zweitplatzierten Derbygegner Ratiopharm Ulm stellen muss.

„Das Spiel haben wir über den Kampf gewonnen. Man hat gesehen, dass wir uns spielerisch noch steigern müssen und vor allem in der Verteidigung besser zusammen arbeiten sollten“, zog Heptner sein Fazit. Seine Mannschaft habe das erste und dritte Viertel verschlafen und in der Verteidigung die Intensität vermissen lassen. „Es sind zu viele einfache Korbleger gefallen, weil die Jungs sich nicht einander geholfen haben“, sagte der Psychologie-Student. Immerhin meisterte seine Mannschaft die Eins-zu-Eins-Situationen besser als im Hinspiel und versperrte den Münchnern so den Weg zum Korb und erschwerte ihnen auch die Wurfversuche aus der Distanz.

Doch die Gäste entschieden beide erste Viertel für sich. Mit einem 33:36 ging es in die zweite Halbzeit und nachdem der dritte Durchgang knapp mit 17:16 an die Gastgeber ging, begann der nervenaufreibende Schlagabtausch im Schlussdurchgang. Ganz wichtig war hier die Dominanz bei den Korbabprallern (50:34) – und letztendlich der Schlüssel zum Sieg. Eine herausragende Leistung lieferte einmal mehr Daniel Helterhoff ab, der mit 21 Rebounds und 23 Zählern zum Sieggaranten avancierte. Zwei wichtige Korbabpraller krallte sich auch Kevin Jochimsthal bei seinem zweiten Einsatz im Urspringer Trikot. Der Söflinger setzte sich in der Crunchtime am Brett zwei Mal entscheidend durch und passte den Ball zu den sicheren Werfern Timo Neunzling und Maximilian Langenfeld, die zwei Dreier verwandelten.

Für die Nachwuchs-Basketballer verfolgen nun das selbst gesteckte Ziel von 6:4 Siegen weiter. Dazu gilt es, die starken Nachbarn aus der Ulmer Talentschmiede in deren Halle zu schlagen. Verlöre man diese letzte Haupt­rundenpartie und gewänne IBAM, würde man Platz drei noch abgeben. Sicher ist aber, dass man auch als Vierter noch Heimrecht in den in drei Wochen startenden Playoffs inne hat. Gegen wen es in der Meisterrunde geht, entscheidet sich am letzten Spieltag.

Punkte Team Urspring: Helterhoff 23/21 Rebounds, Langenfeld 17, Neunzling 15, Diederich 11/10, Fahrion 4.