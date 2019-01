Tischtennis Hiesige Spieler fordern Favoriten

Ehingen / Patrick Huss

Die Längenfeldhalle in Ehingen ist am Wochenende fest in der Hand der Tischtennisspieler. Am heutigen Samstag startet das Neujahrsturnier des SC Berg, das in diesem Jahr bereits zum 45. Mal ausgetragen wird, mit den Herren- und Damenkonkurrenzen. Morgen ermittelt dann die Jugend in sieben Spielklassen ihre Sieger. An 24 Tischen ist also wieder Hochbetrieb.

Angemeldet haben sich bis zum offiziellen Meldeschluss am Donnerstag nur 95 Zweier-Mannschaften (Vorjahr 146 Meldungen) aus Nah und Fern, deshalb hofften die Organisatoren auf Nachmeldungen bis gestern Abend. Sie setzen auf den bewährten Spielmodus. Die Vorrunde wird zunächst in Gruppen und im Modus Jeder-gegen-Jeden ausgetragen. Ein Spiel endet 3:0 oder 2:1, denn es werden beide Einzel und ein Doppel ausgetragen. Der Gruppenerste und -zweite qualifiziert sich für die Endrunde. Dort gewinnt die Mannschaft, die sich zuerst drei Punkte erspielt hat, wobei maximal zwei Einzel, ein Doppel und weitere zwei Einzel den Ausschlag geben werden.

Das Turnier stellt zum einen eine ideale Vorbereitung auf die in zwei Wochen startende Rückrunde dar. Zum anderen bietet es Gelegenheit, sich über die Bezirksgrenzen hinweg auch einmal mit anderen Gegnern zu messen. Sicherlich schätzen die Akteure auch das Rahmenprogramm mit Tombola, Mittagstisch und attraktiven Sach- und Geldpreisen. So dürfen sich Sieger bei Damen und Herren über Pokale und 100 Euro Preisgeld freuen, der Zweite bekommt 80 und der Dritte 50 Euro.

Der erste Turniertag beginnt heute um 9 Uhr mit den Herren B und Herren D. Vom Gastgeber hat das Bezirksklassen-Duo mit Michael Maute und Thomas Maier gemeldet. Die Vorrunde überstehen möchten auch Martin Heinzelmann/Patrick Huss vom Bezirksligisten TTC Ehingen. Bei den Herren D wollen Hans Schadel/Hans-Peter Rommel (SC Staig/TTC Ehingen) ihre Routine ausspielen. Zudem sind Harald Corvace/Markus Armbruster vom VfL Munderkingen am Start.

Spitzensport gibt es ab 12 Uhr zu sehen, wenn die Damen A und B sowie Herren A aufschlagen. Erfahrungsgemäß sind die Damen aus Herrlingen und Süßen vorne anzutreffen. Diese werden von Nadine Wollinsky/Jasmin Stocker (SC Berg) und Julia Seitz/Sarah Pflug (SV Büchig/SC Berg) herausgefordert. Bei den Damen B möchten Kerstin Silz/Barbara Gog vom SC Berg auf dem Podest landen.

Bei den Herren A gibt es meist kein Vorbeikommen an der spielstarken Konkurrenz aus dem Stuttgarter und Heilbronner Raum. Nichts desto trotz wollen Daniel Hirschle/Thomas Köhler vom Bezirksligisten SG Öpfingen die Vorrunde überstehen.

Die größte Konkurrenz stellen in jedem Jahr die Herren C, die ab 14.30 Uhr den Schläger schwingen. Gute Chancen, das Endrunden-Ticket zu lösen, haben Jürgen Abele/Heiko Netzer vom TTC Ehingen sowie Jens Fischer/Julian Geyer (TTC Ehingen/SC Berg). Auch die Paarung Marc Nilius/Johannes Körner vom Kreisligisten TSV Rißtissen will die Gruppenphase überstehen. Das Finale wird gegen 22 Uhr steigen. Die Finalisten und das Berger Turnierteam stellen sich also wieder auf einen langen Turniertag ein. Bei den Aktiven kann sich der Verein mit den meisten Meldungen über Berg-Bier-Spezialitäten freuen.

Den Auftakt am Sonntag machen die Mädchen II und III sowie Jungen III und IV. Maßgebend für die Einteilung ist wie bei den Aktiven nicht die Spielklasse, sondern der persönliche QTTR-Wert des besseren Spielers. Dieser errechnete Wert gibt die ungefähre Spielstärke an. Die Ergebnisse fließen jedoch nicht in die Wertung ein, sodass die Spieler nicht um ihre Punkte fürchten müssen.

Am Mittag greifen dann die Mädchen I sowie Jungen I und II zum Schläger. Gemeldet haben Nachwuchsspieler vom SC Berg, TTC Ehingen, von der TSG Rottenacker und SG Öpfingen. Zu den Favoriten zählen die Jungen des SC Staig. In allen ausgespielten Jugend-Turnierklassen gibt es neben Pokale auch Siegertrikots zu gewinnen. Auf die Mannschaften auf Platz zwei und drei warten Warengutscheine. Der Verein mit den meisten teilnehmenden Teams bei der Jugend erhält 100 Euro für die Jugendkasse.

Überschneidung mit Final Four

Eine Termin-Überschneidung mit dem Final-Four-Turnier der Tischtennis-Bundesliga in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena war auch in diesem Jahr nicht zu vermeiden, was wohl mit ein Grund für Einbußen bei den Meldungen der Aktiven darstellt.

Das Turnierleiterteam mit Helmuth Junger, Günter Maier, Wolfgang Nikolaus und Gerhard Scheuing hofft, dass die beiden Turniertage ohne größere Verzögerungen ablaufen können und dass auch der ein oder andere Zuschauer die Spieler unterstützt. Der SC Berg bietet ein Weißwurstfrühstück, Mittagstisch, Kaffee, Kuchen und Snacks an.