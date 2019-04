Der SV Herbertshofen feierte nach 15 Spielen ohne ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Kreisliga A wieder einen Sieg. Im Pokal kam trotzdem das Aus.

Der SV Herbertshofen kann sich nicht beschweren. In der ersten Staffel der Fußball-Kreisliga B steht das Team um Spielertrainer Dennis Gogeißl auf Platz sechs. Nach oben geht nix mehr und in den untersten Liga kann nach unten ja nichts passieren.

Vor ziemlich genau 25 Jahren bestimmten die Fußballer aus Herbertshofen die Schlagzeilen, weil sie in der Kreisliga A nach 1010 Minuten ohne Torerfolg und 15 Spiele ohne Sieg endlich mal wieder reüssierten. Ein Rekord, auf den sie nicht stolz sein konnten. Aber so eine Durststrecke endet eben auch mal. Und so war es in der Ausgabe am 5. April 1994 nachzulesen. Das Schlusslicht der Kreisliga A stellte dem SV Unterstadion ein Bein und siegte 2:0. „Wie die Löwen“ hätten sie um jeden Ball gekämpft, schrieb Sportkenner Hans Braig. Das 1:0 fiel in der 30. Minute durch Anton Pfänder, der nach einem abgewehrten Freistoß den Ball über die Torlinie befördert hatte. Bei nasskalter Witterung enttäuschten hingegen die Gäste aus Unterstadion, die sich mehr vorgenommen hatte. Noch dazu hielt der Herbertshofener Keeper Josef Hummel ganz stark. Der eingewechselte Josef Geisinger sorgte schließlich in den Schlussminuten für die Entscheidung. Der robuste Stürmer dribbelte sich durch die Gäste-Abwehr und spitzelte den Ball zum 2:0-Erfolg.

Unterstadion hatte beim Zweikampf aber ein Stürmerfoul ausgemacht und heftig reklamiert. Der Schiedsrichter ließ sich nicht beirren und gab das Tor, wegen einer Beleidigung notierte der Unparteiische dann den SVU-Spieler mit der Nummer vier. Nach vier Siegen in Serie waren die Gäste vom Kellerkind geschlagen worden.

Nicht ganz so gut für den SV Herbertshofen lief es hingegen in der vierten Runde des Bezirkspokals. Hier schied die Mannschaft um Anton Pfänder mit 0:3 gegen den TSV Riedlingen aus. Umjubelt waren die Siege der anderen Teams aus dem Altkreis Ehingen: Der SSV Emerkingen legte dem SV Hohentengen „vier Eier“ ins Nest, die TSG Rottenacker gelang ein 1:0 über den TSV Ertingen und der SSV Ehingen-Süd konnte in Langenenslingen mit 2:0 den Viertelfinal-Einzug klarmachen. Die SF Kirchen brauchten eine Verlängerung, um mit 1:0 über Herbertingen weiterzukommen.

Rapp schnellster Gemeinderat

Man muss die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Das Osterfest war vor einem Viertel Jahrhundert bereits etwas eher und der daran gekoppelte Öpfinger Osterlauf darum auch. 917 Teilnehmer waren es damals, die bei guten, aber windigen Laufbedingungen auf die Halbmarathon-Strecke, die 7,5 Kilometer oder Kurzdistanz gingen. Zwei Rapps – einer aus Ehingen und einer aus Oberdischingen – gehörten ein paar mehr Zeilen im Zusatzbericht zum Osterlauf.

Der für den SC Vöhringen startende Rudi Rapp holte einen dritten Platz über die 7,5 km in der M 20. Die Teilnahme hatte er als willkommenden Test für die Bahn-Saison betrachtet, wie überliefert ist. Mit einer Zeit von 25,30 Minuten hätte er sich um eine Minute zum Vorjahr gesteigert. Josef Rapp wird als „schnellster Gemeinderat“ gehuldigt, denn er hatte die 21,1 Kilometer in 1:40,01 Stunden zurückgelegt.

Josef Rapp ist bis heute im Gemeinderat von Oberdischingen; als ewig junger und fitter Schiedsrichter wird er wohl heute trotzdem nicht mehr für den Halbmarathon melden.

