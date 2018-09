Handball Herber Dämpfer in Biberach

Werner Gallbronner

Völlig unzufrieden hat sich Trainer Winfried Biberacher nach der 20:31 (10:16)-Pleite mit der Leistung seiner TSG-Handballer am Samstag in Biberach gezeigt. Die Zweite der TG Biberach – gleichwohl mit einigen Spielern im Kader, die vergangene Saison noch in der Ersten in der Landesliga gespielt haben – sei keine Übermannschaft gewesen. In Normalform sei die TSG Ehingen mit ihnen auf Augenhöhe, „wenn wir gut drauf sind, können wir auch gegen sie gewinnen“.

Dass seine Mannschaft in der sechsten Minute erst das erste Tor erzielte – zum 1:1-Ausgleich – sage schon viel aus über die Angriffsleistung. Durch leichtsinnige Fehler habe man vorne viel zu häufig den Ball verloren und den Gastgebern Konterchancen ermöglicht. Vielleicht sei die Mannschaft nach dem tollen Erfolg in der Vorwoche gegen Laupheim zu selbstsicher gewesen. Doch „in dieser Liga ist kein Spiel ein Selbstläufer“, sagte Winfried Biberacher erzürnt: „Ich verstehe nicht, wie man sich so verkaufen kann.“ Spieler wie Simon Klug oder sein Sohn Tim Biberacher, aber auch andere seien weit weg von ihrer Leistung im Heimspiel gewesen. Manuel Latinovic habe zwar zwölf Tore auf dem Konto (fünf Siebenmetertreffer). Aber er mache auch immer die Gegenrechnung auf, welche vergebenen Chancen dabei waren, die dann zu Gegentreffern führten, sagte Winfried Biberacher.

Ungeduldig geworden

Nach dem 1:1 zogen die Hausherren über 4:1 (9. Minute) zum 10:3 weg (17.). Da sei seine Mannschaft ungeduldig geworden. „Dann ist man im Rückstand, bolzt und schießt den gegnerischen Torhüter warm“, polterte der TSG-Trainer. Dazu kamen acht oder neun Pfostentreffer. Der versuchte über Umstellungen in der Abwehr auf ein 5-1-System und Wechsel Ordnung und Stabilität ins Spiel zu bringen, doch das hielt immer „bestenfalls ein paar Minuten an“, meinte er.

Mit einem Sechs-Tore-Rückstand (10:16) ging es in die Pause, danach baute Biberach II Stück für Stück den Vorsprung aus. Erstmals in der 47. Minute lag die TG zehn Treffer vorn (26:16). „Das war kein Super-Tempo- Handball, aber die haben das clever herunter gespielt“, erkannte Winfried Biberacher an: „Wir haben verdient verloren, vielleicht etwas zu hoch.“ Er hofft, dass es ein Dämpfer zur richtigen Zeit war. Kommendes Wochenende hat die TSG spielfrei, dann kommt Lauterach in die Längenfeldhalle. „Da ist es wichtig, die Punkte in Ehingen zu behalten.“

TSG Ehingen: Klein, M.Dietz – Klug,

Latinovic (12/5), Kaus, Mall (2), Kneer (2), Korth, N.Dietz (2/1), Neimann (1), Lämmle, Biberacher (1).