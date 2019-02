Jugend-Basketball Helterhoff: Sieggarant für Urspring

Urspring / Helen Weible

Den Basketballer Daniel Helterhoff, der am Valentinstag 16 Jahre alt geworden ist, sollte man im Auge behalten. Der Center der Urspringer U-16-Bundesliga-Mannschaft liefert momentan eine Spitzenleistung nach der anderen ab. Kein Wunder, dass er sich das Prädikat „Spieler der Woche“ verdient hat – zum wiederholten Male. Beim Energie-Sieg gegen Jahn München gelang ihm ein beeindruckendes Double-Double mit 23 Punkten und 21 Rebounds. Am Korb schien er nicht zu stoppen zu sein. Dafür erhielt er von Oliver Heptner ein Sonderlob: „Er hat dominant gespielt und war der Garant für den Sieg“, sagt sein Trainer stolz. Sich mehrfach zweistellig in die Statistik einzutragen, das hat Daniel Helterhoff in dieser Saison häufiger geschafft.

Der 1,99 Meter große Spieler ist ein Rohdiamant, der am Anfang einer großen Karriere stehen könnte. Inzwischen trainiert er mit dem älteren Jahrgang, genauso wie die JBBL-Leistungsträger Jonathan Diederich und Maximilian Langenfeld. „Da legen wir Wert auf die individuelle Förderung“, erklärt Heptner.

In Ulm soll ein Sieg her

Am Wochenende wollen die

JBBL-Jungs beim letzten Hauptrundenspiel der Gruppe 4 in Ulm zeigen, wo es noch hingehen soll. „Wir wollen alle Kräfte zusammen nehmen und Ratiopharm Ulm besiegen, um unser persönliches Ziel zu erreichen“, meint Heptner. Und das sind sechs Siege. Es geht in der Tabelle um Platz drei und den könnte den Urspringern nur noch IBAM streitig machen, die im stadtinternen Duell bei Jahn München antreten. Das Heimrecht in den Playoffs ist dem Team Urspring jedoch sicher, wenn es gegen den noch nicht feststehenden Gegner aus der Hauptrundengruppe 3 geht.