Tischtennis Heimvorteil gegen Dudas’ Topteam

Ochsenhausen/Ehingen / swp

Die Tischtennis-EM in Spanien ist Geschichte, der Bundesliga-Alltag geht weiter. Die TTF Liebherr Ochsenhausen erwarten am Sonntag den TTC Schwalbe Bergneustadt. Um 15 Uhr geht es in der Halle beim Vanotti-Gymnasium los. Die gut in die Saison gestarteten „Ox Boys“ sind Tabellenzweiter mit 6:2 Punkten, Berg­neustadt ist Dritter (4:2).

Der 24-jährige deutsche Nationalspieler Benedikt Duda ist zu einem echtem Topmann in der TTBL geworden. In Alicante schaltete er den Ochsenhausener Simon Gauzy aus. Der TTF-Franzose brennt natürlich auf die Revanche. Duda ist bislang noch ungeschlagen. Den „Dreier“ kennt man in Ochsenhausen bestens, Spaniens bester Spieler Alvaro Robles gehörte bis letzte Saison der TTF-Trainingsgruppe an. Die Nummer Vier fährt von Ochsenhausen nach Ehingen. Der 16-jährige Russe Vladmir Sidorenko ist Student des Liebherr Masters College. „Unsere Jungs müssen für einen ganz heißen Kampf bereit sein“, ist Trainer Dmitrij Mazunov überzeugt.

Verlosung Die SÜDWEST PRESSE verlost in Kooperation mit TTF Liebherr Ochsenhausen zwei Erlebnistickets für die Bundesligapartie zwischen Ochsenhausen und TTC Schwalbe Bergstadt an diesem Sonntag (15 Uhr). Dazu einfach heute zwischen 10 und 10.15 Uhr unter Telefon (07391) 582 33 anrufen und den Namen hinterlegen. Die Gewinner werden im Tagesverlauf benachrichtigt. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit.