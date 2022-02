Nach dem heftigen 12:26 in Ludwigsfeld hat Jürgen Prang einen einfachen Ratschlag für sein Team parat: „Krönchen runter und einmal kräftig schütteln.“ So sollen die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ehingen die erste Saisonniederlage schnell aus den Köpfen bekommen und am Samstag im Heim...