Der TVB 1898 Stuttgart setzt verstärkt auf junge Spieler. Die Zeit der Integration bis zum Bundesliga-Start ist knapp, das Turnier in Ehingen soll dabei helfen.

Zum vierten Mal ist der TVB Stuttgart beim Sparkassen-Cup in der Ehinger Längenfeldhalle (3. und 4. August) dabei. Die Mannschaft steckt mitten in einem großen Umbruch. „So krass wie jetzt war es in Stuttgart noch nie“, sagt der sportliche Leiter des Ehinger Turniers, Andreas Wax. Umso wichtiger sind die Trainingseinheiten für die Mannschaft und Gelegenheiten zu testen, wie in Ehingen. „Menschlich mache ich mir keine Sorgen, aber handballerisch wird die Integration einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt TVB-Trainer Jürgen Schweikardt.

Denn entgegen der bisherigen Marschroute im Verein wurden neue Spieler auch aus Skandinavien und Osteuropa verpflichtet. Dazu verließen vor allem erfahrene Akteure den TVB: Top-Torjäger und niederländischer Nationalspieler Bobby Schagen (TBV Lemgo), Torhüter Jonas Maier (SG BBM Bietigheim) und der Schweizer Lukas von Deschwanden (Chambery/Frankreich). Dazu gingen auch die Routiniers Simon Baumgarten (nach 15 Jahren im Club) und Michael Schweikardt, Bruder des Trainers. Mit den früheren deutschen Nationalspielern Dominik Weiß, Manuel Späth und „Jogi“ Bitter stehen nur noch drei erfahrene Spieler im Kader.

Spieler mit Potential

„Die Neuen sind eher unbekannt und werden sich erst in der Liga zurecht finden müssen“, prognostiziert Wax. Mit Adam Lönn (HK Malmö) und Elvir Asgeirsson (Afturelding) kamen zwei Rückraum-Spieler aus Nordeuropa. Ebenfalls für den Rückraum kam der Ungar Rudolf Faluvegi, der mit dem HBC Nantes schon in Ehingen spielte und zuletzt bei Cesson-Rennes in Frankreich war. Der gebürtige Ludwigsburger Patrick Zieker (Lemgo) soll die Außen verstärken und das nordmazedonische Kraftpaket Zarko Pesevski am Kreis für Unruhe sorgen. Pesevski kann Cham­pions-League-Erfahrung vorweisen.

„Wir sind überzeugt, dass alle Spieler, die wir verpflichtet haben, Potential haben, dass noch nicht ausgeschöpft ist. Das wollen wir aus ihnen herausholen“, meint TVB-Coach Schweikardt. Mit dem 15. Platz und dem frühzeitig gesicherten Klassenerhalt war man in Stuttgart zufrieden. Doch eine konstantere Saison – in den letzten acht Spielen gab es keinen Sieg mehr – hätte man sich dennoch erhofft. „Wir haben ein bessere Platzierung verschenkt. Das ärgert uns ein wenig“, bilanzierte Schweikardt die vergangene Runde. Aufgrund der vielen neuen Spieler bleibt der eigentlich als TV Bittenfeld spielende Verein aus Waiblingen beim defensiven Saisonziel Klassenerhalt. Nachdem man seit dem Aufstieg in die Bundesliga 2015 immer auf Rang 14 oder 15 die Saison beendet hat, soll der vorrangig gesichert werden.

Drei Mal war der TVB Stuttgart schon in Ehingen zu Gast, ein Sieg sprang jedoch nie heraus. Damit hat der TVB die schlechteste Bilanz aller Teams der Cup-Geschichte. „Dieses Jahr muss der erste Sieg her. Das habe ich zwar letztes Mal schon gesagt, aber erneut konnte mich Trainer Jürgen Schweikardt überzeugen, dass seine Mannschaft kommen soll. Aber viele Chancen wird es nun nicht mehr geben“, sagt Andreas Wax über das Team aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Schweikardt hingegen erklärt: „Es sind europäische Spitzenteams dabei, die uns unsere Defizite aufzeigen. Deshalb schätzen wir das Turnier sehr. Wir fühlen uns auch immer sehr wohl in Ehingen.“ Das Turnier wird dann auch Hinweise geben, wie die Integration der neuen Spieler nach dem großem Umbruch verläuft.