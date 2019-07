Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Der Handball-Nachwuchs der TSG Ehingen hat viel Spaß beim Allgäu-Cup. Die F-Junioren holen sogar den Turniersieg.

Am zurückliegenden Wochenende reisten rund 90 Handball begeisterte Jugendspieler, Trainer und Eltern der TSG Ehingen nach Wangen zum Allgäu-Cup. Aufgrund seiner Größe (18 Spielfelder) sowie der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften (236) gilt der Cup als das Mega-Event schlechthin in den Sommermonaten. Die gute sportliche Bilanz der Ehinger Nachwuchsteams bei einem stark besetzten Turnier macht die Verantwortlichen stolz. Der Allgäu-Cup soll im Terminkalender eine feste Größe werden.

Die Ehinger waren mit sechs Jugendteams – gemischte F- und E-Jugend sowie männliche D, C, B und A – mit Zelten angereist. Alle Erwartungen übertroffen hat die gemischte F-Jugend, die sich den Turniersieg holte. Das Team um Trainer Robert Bjekovic gewann alle Spiele (Saulgau 6:2, Wangen 2 5:2, Wangen 1 7:3, Wangen 3 3:8 und Lindenberg 0:7).

Die gemischte E-Jugend um Stefan Maucher-Hahn präsentierte sich ebenfalls stark. Mit zwei Siegen (gegen Mimmenhausen/Mühlhofen 3 und Spaichingen) und drei Niederlagen sicherten sie sich den vierten Platz, was angesichts der starken Konkurrenz nicht zu erwarten war.

Die D-Jugend-Handballer sorgten für einen tollen Auftakt am ersten Tag. Das Team um Elke und Marco Herberger sicherte sich den zweiten Platz. Das Achtelfinale gegen Lindenberg entschied die Manschaft im Siebenmeter-Werfen für sich. Radolfzell besiegten die Ehinger mit 12:7, gegen Blaustein-Söflingen 2 gab es ein knappes 5:4, Ravensburg knackte man mit 11:9 und im Viertelfinale war gegen Blaustein-Söflingen 1 beim 3:14 Schluss. Die C-Jugend um Coach Manuel Frielitz konnte sich gegen die ebenbürtigen Konkurrenten durchsetzen, was am Ende zu Rang vier reichte. Die B-Junioren spielten stark auf, konnten sich letztlich jedoch nur in einer Partie durchsetzen. Das Team von Marko Gegic und Markus Dietz beendete das Turnier ebenfalls auf Platz vier. Die A-Jugend war an beiden Tagen im Einsatz und konnte letztlich kein Gruppenspiel gewinnen. Das Team um Marko Gegic und Frank Bosler beendete das Turnier erwartungsgemäß als Fünfter.