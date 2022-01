Vor dem Anpfiff trennte die TSG Ehingen und den SC Lehr in der Bezirksliga-Tabelle nur ein Sieg, doch davon war in den 60 Minuten auf dem Spielfeld wenig zu sehen. Die Handballer aus dem Ulmer Norden waren in eigener Halle von Beginn an die bestimmende Mannschaft, drückten aufs Tempo und ließen de...