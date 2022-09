Die Handballer der TSG Ehingen sind erfolgreich in die Bezirksklasse gestartet. Das Team von Trainer Marko Gegic setzte sich zum Auftakt in der Längenfeldhalle mit 26:24 (16:11) gegen die TS Dornbirn durch. Dabei machten es die Gastgeber unnötig spannend, denn in der 36. Minute hatte die TSG berei...