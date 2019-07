Die Macher freuen sich auf ein buntes, hochklassiges Teilnehmerfeld bei der 33. Auflage des Sparkassen-Cups. Nantes, Berlin, TVB und Esbjerg kommen nach Ehingen.

Eine Woche früher als im Vorjahr, aber mit dem Titelverteidiger HBC Nantes an Bord, steigt am 3. und 4. August die 33. Auflage des Sparkassen-Cups. Und mindestens für dieses Wochenende wird Ehingen zum Zentrum für „nationalen und internationalen Handball-Sport der Spitzenklasse“, freut sich David Drenovak vom Ehinger Verein zur Förderung des Handballsports (kurz: EVFH).

Positives Feedback der Teams

Denn in den „Hexenkessel“ der Längenfeldhalle kommen mit den beiden Vorjahresteilnehmern Ribe Esbjerg und TVB Stuttgart sowie den Füchsen Berlin drei weitere, namhafte Teams. Das Besondere ist bei diesem Vorbereitungsturnier die Nähe der Zuschauer und Fans zu den Spielern und umgekehrt. Beide Seiten schätzen den Aspekt der „Nähe“ und „Atmosphäre“. Dr. Tobias Krohn als EVFH-Vorsitzender betont, dass er von den Teams positives Feedback bekomme. „Sie finden es toll, unter Beobachtung von Handball kundigen Menschen zu spielen.“

Wenn die Halle auch nicht zum Bersten voll war, so ziehen die Verantwortlichen ein gutes Fazit. „Wir waren mit der Auslastung zufrieden, wünschen uns natürlich wieder eine volle Halle von Anfang bis Ende“, so Drenovak. Terminlich liege man nach wie vor in der Ferienzeit und damit könne man nicht wissen, wie viele es werden. Dennoch bietet der neue Turniermodus mit zwei Spielen am Samstag Mittag und zwei am Abend sowie dem Finale und dem Spiel um Platz 3 ein entspanntes Programm.

Die Veranstalter sind überzeugt, wieder eine gute Mischung für das anspruchsvolle Ehinger Publikum gefunden zu haben. Auch wenn Drenovak etwas zähneknirschend bemerkt, dass mit dem THW Kiel ein heißer Kandidat durch die Lappen gegangen ist. „Das ist am Ende am Finanziellen gescheitert“, gibt er zu. Krohn ergänzt, dass die Spitzen-Vereine nunmehr Gagen verlangen, die immer schwerer zu stemmen seien. Neben dem Wert eines Teams habe aber auch der Termin eine Rolle gespielt. Und obwohl dem Vorjahressieger Nantes der Termin Anfang August eigentlich zu früh gewesen ist, komme dieses Team wieder. „Sie sind einfach gerne hier und fühlen sich wohl!“ Das französische Spitzenteam hängt gleich noch ein Trainingslager dran.

Das könnte dich auch interessieren:

Württembergischer Tennis-Bund Stefan Hofherr als kommunikativer WTB-Präsident Stefan Hofherr führt während seiner ersten 100 Tage als WTB-Präsident viele (ergiebige) Gespräche. Seine Stärke ist es, dass er gut zuhören kann.

Brand Ehingen-Berg Als der Gasthof Rose in Flammen stand Ein Jahr nach den Großbränden blickt Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget zurück auf die einsatzreiche Zeit zwischen dem 21. Juli und dem 10. August.