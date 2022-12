Wenn die Handballer der TSG Ehingen am Mittwochabend (20.30 Uhr) in der Längenfeldhalle die TSG Söflingen II empfangen, sind die Rollen klar verteilt. Der Landesligist ist in der 2. Runde des Bezirkspokals klar favorisiert, zumal TSG-Trainer Marko Gegic zum Abschluss des Jahres den Spielern mehr E...