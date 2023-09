Ein perfekt vorbereitetes Team kann TSG-Trainer Marko Gegic nicht ins Feld führen, wenn es am Samstag um 20 Uhr in Isny gegen den TV 1846 Isny geht. Gegics Team kam der übliche Ärger in die Quere: eine Sporthalle, die aufgrund von Reinigungs- und Reparaturarbeiten viel länger geschlossen war als...