Die Saison in der Handball-Bezirksliga steuert am Sonntag (alle Partien um 17.30 Uhr) auf ein dramatisches Finale zu. An der Tabellenspitze kommt es zu einem Endspiel zwischen dem SC Lehr und der HSG Langenau/Elchingen II. Der Sieger dieser Partie steigt in die Landesliga auf. Am anderen Ende der Ta...