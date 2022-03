Doppelspieltag für die Bezirksliga-Teams der TSG Ehingen – und im Idealfall könnten die Handballerinnen am Sonntag schon die Meisterschaft samt Landesliga-Aufstieg feiern. Unter der Woche erhielt der Ligaprimus einen Punkt am grünen Tisch zurück. In der Partie gegen Wangen II (20:20) hatte die...