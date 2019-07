Andreas Wax hatte die Handballer gewarnt. Er hatte den Trainer von Ribe Esbjerg HH vergangenes Jahr davon abgeraten, mit dem Bus in den Süden Deutschlands zu kurven. Sie taten es trotzdem und kamen ein wenig geschafft in Ehingen an. „Das ist die skandinavische Lockerheit, manchmal etwas zu viel davon“, sagt der Sportliche Leiter des internationalen Topturniers schmunzelnd.

Diesmal, vor dem Turnier am 3./4. August, steigt Trainer Lars Walther mit seinen Mannen in Hamburg in den Flieger nach München. Vernünftig! Es scheint, als habe man beim Team aus Dänemark nicht nur sportlich, sondern auch logistisch dazu gelernt.

Für den Esbjerger Coach, der schon zig mal mit verschiedenen Klubs hier war, „ist Ehingen fast wie mein zweites Zuhause“. Mit Andreas Wax gäbe es schon lange ein freundschaftliches Verhältnis und so war die Zusage nicht schwer gefallen. „Es ist eine Ehre für uns, in Ehingen zu spielen. Die Fans machen tolle Stimmung und es macht viel Spaß dort zu sein“, sagt Walther.

Ribe Esbjerg: Große Ziele für die kommende Saison

Das letzte Jahr vergessen machen, heißt es indes bei Ribe Esbjerg. Die vergangene Saison verlief nicht nach Wunsch. „Wir hatten 22 Spieler im Kader, davon elf neue. Da war es schwer, einen Rhythmus zu bekommen und eine Hierarchie zu finden“, sagt Esbjergs Coach. Nach nur einem Sieg aus den ersten acht Ligaspielen stand er unter Druck.

In der neuen Spielzeit soll ein Platz unter den ersten Acht erreicht werden. In Dänemark wird in einer Art Playoff-System um den Titel gespielt. Darum zählt vor allem die Konstanz; Patzer werden sofort bestraft. In diesem Jahr stieg beispielsweise der Meister der Jahre 2014 und 2015 KIF Kolding Kopenhagen ab. Für Esbjerg reichte es nur zu Platz sieben, obwohl man mit großen Erwartungen gestartet war. „Der Kader gibt deutlich mehr her“, meint auch Andreas Wax. Vor allem auf der Position des Kreisläufers sind die Dänen stark besetzt. Der deutsche Ex-Nationalspieler Jacob Heinl und der Slowene Miha Zvizej – bekannt für seinen langen Bart – bilden ein Top-Duo. Dazu kommt mit Lars Mousing Nielsen ein vor allem in der Abwehr starker Spieler (von Ligakonkurrent TTH Holstebro). Auf Linksaußen kam mit Lasse Uth (aus Nordsjaelland) ein ebenfalls in der Liga bekannter Spieler. Vom dritten Neuzugang Daniel Ingason, der mit Island auch an der WM teilnahm, erwartet Trainer Walther sehr viel. „Er ist ein sehr explosiver und sprunggewaltiger Spieler“, erklärt der Coach. Sechs Spieler verließen den Verein, so dass sich der Kader deutlich verkleinert hat, was den Trainer freut. „Alle rücken dadurch mehr zusammen und müssen mehr Verantwortung übernehmen. Das freut mich sehr“, so Walther. Auf seinen Torwart-Oldie Sören Haagen muss er nun verzichten, denn der wechselte mit 45 Jahren noch zum Rekordmeister GOG Gudme Handbold.

Beim zweiten Mal in Ehingen will das Team aus dem Südwesten Dänemarks, das seine Heimspiele in der Arena mit dem tollen Namen „Blue Water Dokken“ nur zwei Kilometer von der Nordsee entfernt austrägt, nicht nur erfolgreicher, sondern auch mehr als Team auftreten. „Wir wollen Ruhe und Geduld in unser Spiel bekommen. Das wollen wir in Ehingen zeigen.“

