Sparkassen-Cup Hält das WM-Fieber in Ehingen an?

Hält das WM-Fieber in Ehingen an?

Ehingen / Helen Weible

Für die Macher des ehemaligen Schlecker-Cups, dem heutigen Sparkassen-Cup, war es schon immer ein großes Anliegen, dass Medaillengewinner und Handball-Stars nach Ehingen kommen.

In diesem Heim-WM-Jahr, als die deutsche Nationalmannschaft die Republik in fiebrige Handball-Begeisterung versetzt hat, wäre es schön, wenn das Traditionsturnier in der Längenfeldhalle erneut stattfindet. Bislang gibt es laut dem Sportlichen Leiter Andreas Wax noch nichts Spruchreifes, nur so viel: „Mitte März, nach der Fasnet, kommen wir vom Förderverein zusammen und wissen dann, ob das Turnier 2019 mit zwei deutschen und zwei internationalen Teams stattfindet oder nicht.“ Der stellvertretende Vorsitzende des Ehinger Vereins zur Förderung des Handballsports ist verantwortlich für die Zusammenstellung des Vierer-Feldes und geht diese Aufgabe mit Nachdruck an. Ihm bleiben maximal sechs Wochen, bis ein Plan für die 33. Auflage steht.

Gleichzeitig bekunden die Mannschaften ihrerseits Interesse. Bislang angefragt haben die Teilnehmer von 2018, FrischAuf Göppingen, TVB Stuttgart, Titelverteidiger Nantes und der dänische Klub Ribe-Esbjerg. Zudem meldeten sich der BSV Bern (Schweiz), Serienchampion Celje aus Slowenien und der norwegische Abo-Meister Elverum. Gerade was skandinavische Länder betrifft, haben deren Klubs das Problem, dass die Topleute in anderen Ligen spielen. Das heißt, Weltmeister-Handballer bei Elverum oder Esbjerg: Fehlanzeige! Wax verrät zudem, dass auch einiges mit dem etwaigen Termin zusammenhängt. Inländische Teams würden aufgrund des DHB-Pokals das Wochenende vom 3./4. August bevorzugen, während internationale Mannschaften eher der 10./11. August entgegenkommt. „Für Nantes ist es fast nicht möglich, am ersten August-Wochenende zu kommen“, erklärt Wax. Andererseits würden angefragte, attraktive Teams wie Flensburg und Mannheim, wo Deutschlands WM-Held Uwe Gensheimer bald spielt, vom anderen Termin absehen.