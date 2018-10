Turnen Guter Auftakt in der höheren Liga

Munderkingen / swp

Die Turnerinnen des VfL Munderkingen – von der Kreisliga B in die Kreisliga A des Schwäbischen Turnerbundes nachgerückt – haben beim ersten Staffeltag gezeigt, dass sie in diese Liga gehören. Die zehn Mädels erreichten am Sonntag in der gut besuchten Sporthalle Munderkingen mit Rang vier einen ordentlichen Mittelfeldplatz und sind damit sogar dabei, wenn es beim nächsten Staffeltag um die Aufstiegsplätze geht.

Nach einem sehr guten Start am Schwebebalken mit vier 11er-Wertungen von Lisa Biegert, Vanessa Stichling, Shegame Schaller sowie Sophia Kreutle waren sie an diesem Gerät Tagessieger. Beim Bodenturnen verbuchte Hannah Figel mit einer sehr starken Übung die zweitbeste Wertung. Am Sprung zeigten die Mädchen allesamt sehr gute Überschläge. Auch im letzten Durchgang – am Stufenbarren – gelang es den Turnerinnen ihre Leistung abzurufen. Am Ende standen 134,45 Punkte und damit der 4. Platz zu Buche, wobei Sophia Kreutle in der inoffiziellen Einzelwertung auf dem 5. Platz landete. Der zweite Staffeltag findet bereits am kommenden Samstag in Pfullingen statt. Dort entscheidet sich, wer direkt in die neu strukturierte Bezirksliga aufsteigt (Plätze 1 bis 4 in der Endabrechnung) und wer im Relegationswettkampf um den Aufstieg turnt (Plätze 5 bis 7 in der Endabrechnung). Die besten Aussichten hat derzeit der TSV Dunningen als Erster mit 136,80 Punkten, gefolgt vom SV Neustetten (136,50), der WKG Derendingen/Kirchentellinsfurt (135,10), dem VfL Munderkingen und dem SV Hülben II (134,20). Für Spannung ist somit am letzten Wettkampftag gesorgt, da diese fünf Mannschaften gerade einmal 2,6 Punkte auseinanderliegen.

Als Betreuer des VfL-Teams waren Jasmin Stiasny und Lothar Täubert im Einsatz. Die Kampfrichterleitung bei diesem Heimwettkampf hatte Jeanette Synovzik übernommen. Dank gilt den weiteren zahlreichen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf in der Sporthalle sorgten.