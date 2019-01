Basketball Grünes Feuer in der ProA

Nürnberg/Ehingen / Helen Weible

Beim BBL-Absteiger Tübingen gab es einen Trainerwechsel und viele ProA-Konkurrenten haben ihr Personal in den vergangenen Wochen aufgehübscht. Das Übliche im Basketball-Zweitliga-Geschäft. Doch das Team Ehingen Urspring braucht keine Kaderkosmetik und scheint zudem alle Hürden in dieser Saison erfolgreich zu nehmen.

In Nürnberg fügten sie der Mannschaft von Trainer-Fuchs und Ursprings Gründervater Ralph Junge die achte Niederlage zu und feierten selbst den zehnten Saisonsieg. Zehn Erfolge, so hatte es Trainer Domenik Reinboth vor dieser Spielzeit formuliert, brauche es, um das eigene Saisonziel zu erfüllen. So viele sind es nun, der Lohn ist Tabellenplatz sechs. Wobei die Karlsruhe Lions und Phoenix Hagen genau gleich viel haben, Rostock und Heidelberg einen mehr und Trier und Quakenbrück einen weniger. Auch die Mannschaften, die acht, sieben oder erst vier Siege verbuchten, könnten Ehingen rein theoretisch in der Tabelle noch „schlucken“.

Ehingens Manager warnt deshalb: „Wenn Hanau fünf Siege in Folge holt und wir völlig einbrechen sollten, dann sieht es schon wieder anders aus“, sagt Nico Drmota. Tatsächlich holte der Tabellenletzte Wild Wings Hanau den routinierten Jarekious Bradley – und schlug am Freitag mal kurz die hochfavorisierten Heidelberger. Man vermeide daher vehement, von den Playoffs zu sprechen, wenn in der engen Liga noch alles möglich ist. „Jetzt schauen wir, was in den nächsten drei Wochen passiert, inwiefern sich Hanau und Baunach noch aufbäumen“, sagt Drmota. Die Frage ist aber: Leistet sich das „Team in Green“ überhaupt so viele Patzer? Derzeit sieht es eher danach aus, dass der Klassenerhalt gebongt ist, allein, wenn man sieht, wie die Mannschaft auftritt. Das Umfeld feiert und goutiert den Erfolg. Gut 40 Anhänger vom Fanclub „Green Inferno“ waren in Nürnberg dabei und bejubelten ihre Helden. „Sie sind immer positiv“, meint Drmota über die Einstellung der Spieler und Reinboth sagte nach dem 88:67-Sieg gegen Nürnberg: „Das Geheimnis ist die Teamstärke. Jeder will im Training besser werden.“

Ein echter Prüfstein folgt jetzt im nächsten Heimspiel am Sonntag (17 Uhr/JVG-Halle). Hier kommen die Karlsruhe Lions, die eine unglaubliche Serie von acht Siegen aufweisen. Die muss man erst mal brechen. Auch das Derby in Tübingen mit Neu-Coach Georg Kämpf an der Seitenlinie, wird nicht einfach werden.