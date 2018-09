Basketball Gelungene Generalprobe der Steeples

Maurice Glienke

Im letzten Testspiel vor dem Beginn der neuen ProA-Saison gewannen die Basketballer von Team Ehingen Urspring mit 75:74 gegen die Nürnberg Falcons. Dabei gab es schon am gestrigen Abend Spannung bis zum Schluss. Wenige Sekunden vor dem Ende führten die Nürnberger mit 74:72. Doch dann traf Seger Bonifant einen Dreipunktewurf zum Sieg für die Ehinger. „Es war eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den letzten Spielen“, sagte Trainer Domenik Reinboth. Seine Mannschaft hatte es sich selbst verschuldet, in diese Situation gekommen zu sein. Der deutliche 60:45-Vorsprung zu Beginn des Schlussviertels schien wohl zu komfortabel zu sein. Nur sieben Minuten später führten die Gäste aus Franken mit 68:66, auch weil die Steeples-Defensive immer wieder nicht konzentriert genug war. „Ich hoffe, die Mannschaft lernt daraus“, meinte Reinboth zu dieser Phase. Trotzdem war die Partie schon ein Vorgeschmack auf das Derby gegen Tübingen (17 Uhr) am kommenden Sonntag in der JVG-Halle.