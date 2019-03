Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 ist der Fokus auf das Derby zwischen Schelklingen/Alb und Schelklingen-Hausen gerichtet. Beide Mannschaften sind im Jahr 2019 noch ohne Sieg und brennen darauf, diesen nun am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) zu holen. „So ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze. Wir hoffen, dass wir besser ins Spiel kommen als gegen Dürmentingen“, sagt Alb-Trainer Wilfried Staiger, der auf einen Akteur verzichten muss und mit seiner Mannschaft zuletzt über zwei Unentschieden nicht hinaus kam. Die Gäste haben das Hinspiel einerseits in guter Erinnerung – der Einsatz von Ex-Bundesliga-Profi Stefan Kießling bescherte dem FVH einen Zuschauerrekord. Andererseits lief es sportlich mit der 1:5-Pleite überhaupt nicht rund. Das soll sich jetzt im Rückspiel ändern.

SGÖ peilt dritten Dreier an

Tabellenführer SG Öpfingen muss beim Tabellenachten SV Betzenweiler antreten. „Wir wollen den dritten Sieg im Jahr 2019 holen“, gibt sich Torhüter Steffen Lehmann selbstbewusst. „Gegen Betzenweiler geht es immer gut zur Sache. Wir erwarten einen starken Gegner“, sagt der Abteilungsleiter. Daher müsse man konzentriert zu Werke gehen. Eine stabile Abwehr und eine gute Chancenverwertung sollten wieder das Erfolgsrezept sein. Der Tabellenzweite Ringingen knüpft da an, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat: 4:0 und 3:1 lauten die Ergebnisse nach der Winterpause. Geht es nach dem Geschmack des SVR, soll die Serie auch gegen den VfL Munderkingen Bestand haben. „Wie zuletzt werden uns auch gegen Ringingen drei Stammspieler fehlen“, beklagt Felix Schelkle. Der Tabellensiebte Kirchen, der zuletzt spielfrei war, begrüßt auf dem heimischen Semmelbühl den TSV Rißtissen (12.). Drei Punkte konnten beide Mannschaften nach der Pause noch nicht bejubeln. Besonders die Gäste würden diese aber dringend benötigen, um unten raus zu kommen. Donaurieden trifft auf Türkgücü Ehingen. Beide Mannschaften sind nicht gut gestartet und von Abstiegssorgen geplagt. SFD-Pressewart Robin Kolleth monierte zuletzt die mangelnde Chancenverwertung. Da gilt es anzusetzen. Die Partie Oberdischingen gegen Daugendorf/Zwiefalten wurde auf Donnerstag 18. April verlegt. Griesingen ist spielfrei.

