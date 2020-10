Eine Serie ist gerissen, eine hat gehalten: Während der SSV Ehingen-Süd nach drei Siegen in Folge verloren hat, bleibt der TSV Crailsheim auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Die Partie in der Pfarrei endete mit einer 1:4 (1:3)-Niederlage der Kirchbierlinger. Ehingen-Süd rutschte auf Pla...