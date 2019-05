Themen in diesem Artikel Olympia

Den 3:2-Sieg in Albstadt bezahlt der SSV Ehingen-Süd mit drei Verletzten. Laupheim schöpft nach dem 2:1 über Löchgau Hoffnung in Sachen Klassenerhalt.

Während beim SSV Ehingen-Süd in der Pfarrei nach dem 3:2-Erfolg in Albstadt in Sachen Klassenerhalt alles paletti ist, keimt bei Nachbar FV Olympia Laupheim nach dem 2:1-Sieg gegen den FV Löchgau wieder Hoffnung auf im Kampf um den Klassenerhalt.

SSV Ehingen-Süd: Drei Verletzte nach dem 3:2-Sieg in Albstadt

Die Kirchbierlinger bekamen jedoch auf der Zollern-Alb einen weiteren Dämpfer verpasst, der Trainer Michael Bochtler überhaupt nicht schmeckt. Zum einen kassierte seine Elf wieder ein „dämliches Gegentor” bei einer Standardsituation. Noch schwerer wiegen jedoch die Verletzungen von Philipp Schleker, Hannes Pöschl und Filip Sapina. Ob das Trio die beiden letzten Partien in Dorfmerkingen und daheim gegen Heiningen absolvieren kann, bleibt abzuwarten. Vor allem das frühe Aus für Schleker (15.) brachte die Kirchbierlinger in Albstadt völlig aus dem Konzept. „Da haben wir komplett den Faden verloren”, sagte Bochtler, „wir rannten kopflos und ohne Idee nach vorne.” Für den SSV-Trainer eine „furchtbar schlechte Phase”.

Fußball-Verbandsliga SSV Ehingen-Süd zu Gast in Albstadt Der SSV Ehingen-Süd gibt sich beim akut abstiegsbedrohten FC 07 Albstadt am drittletzten Spieltag der Verbandsliga betont angriffslustig.

Gleichwohl kann Bochtler angesichts der weiteren personellen Turbulenzen zufrieden sein mit dem Dreier, den sein Team mit Glück in den Schlussminuten sicherstellte. „Rot für Rodriguez hat uns in die Karten gespielt”, meinte Bochtler. Sein Albstadt-Kollege Alexander Eberhart sah in der 2:3-Niederlage „ein Spiegelbild der gesamten Saison”. Er sei realistisch was die Liga betreffe: „Wir wissen genau, dass es sehr schwer wird”, betonte Eberhart. Auch er steht personell „noch schlechter da als zuvor”. Pietro Fiorenza (Muskelfaserriss) und Rodriguez (Rot-Sperre) fehlen im Endspurt in Heiningen und gegen Tübingen.

Neuzugang: Marvin Schmid spielt in der Saison 2019/2020 auf der Außenbahn

Derweil hat Ehingen-Süd nach Kevin Ruiz (Türkspor Neu-Ulm), Simon Dilger (Olympia Laupheim) und Stjepan Saric (FV Illertissen II) mit Marvin Schmid den vierten Neuzugang im Kader 2019/20. Der 23-Jährige aus Baustetten kommt von Liga-Konkurrent SV Breuningsweiler. Bei Süd soll Schmid auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen.

Jubel im Olympia-Stadion: Laupheim siegt 2:1 gegen Löchgau – neue Hoffnung auf Liga-Verbleib

Neue Hoffnung auf den Liga-Verbleib macht sich bei Olympia Laupheim breit. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Löchgau, das damit als erster Absteiger feststeht, können es die Blau-Weißen als 14. der Tabelle rechnerisch noch schaffen. Olympia-Coach Hubertus Fundel freute sich. „Wir haben die Situation wieder scharf gemacht”, sagte er in einem Zeitungsinterview. Alexander Schrode sorgte als zweifacher Torschütze für den Jubel im Olympia-Stadion. Süd-Trainer Bochtler freute sich ebenso: „Es ist unser Wunsch, dass Laupheim drin bleibt. Da ist noch nichts verloren.” Laupheim muss noch nach Nagold und dann kommt Neckarrems. Zwei Gegner, die ebenfalls noch zittern müssen.

Tabellenführer: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dorfmerkingen und Rutesheim geht weiter

Einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib machte der FC Wangen, der sich bei Steffen Friedrich (17./FE) bedanken darf, der gegen den VfB Neckarrems für das Tor des Tages sorgte. An der Spitze geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dorfmerkingen und Rutesheim (beide 54 Punkte) weiter. Während sich Dorfmerkingen gegen Hollenbach mit einem 1:1-Remis begnügen musste, feierte Rutesheim gegen Calcio einen 6:3-Sieg.

