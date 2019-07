Der Turniersieg beim 36. Ehinger Stadtpokal passt allein schon historisch gut zum 100-jährigen Bestehen der TSG-Fußballabteilung. Im Finale setzte sich die Mannschaft von Trainer Mohsen Younis klar mit 4:0 gegen Türkgücü Ehingen durch. Kristof Majewski (2), Fabian Heitele und Smart James sorgten für die Tore bei der überlegenen TSG. Das Younis-Team, in dem von der „Ersten“ nur Torwart Patrick Vonnier dabei war, ansonst aber aus der TSG II und A-Jugendlichen bestand, zeigte sich schon beim 2:0-Sieg im Halbfinale gegen die SG Dettingen souverän und hätte weitaus höher gewinnen müssen. Im zweiten Halbfinale gewann Türkgücü 3:1 gegen den KSC, der schon 1:0 geführt hatte.

Im Spiel um Platz drei konnten die Kroaten mit 3:0 gegen Dettingen den dritten Rang sichern. Der KSC-Vorsitzende Danijel Majic, der sich bei allen Vertretern der Vereine und den Zuschauern bedankte, zeigte sich mit dem Turnierverlauf zufrieden. An beiden Tagen registrierte er nur jeweils eine Verletzung. Ehingens Bürgermeister Sebastian Wolf sagte bei der Siegerehrung, es sei in diesem Jahr schwierig gewesen einen Ausrichter zu finden. Die Terminlage sei unglücklich gewesen. Er hoffe, dass im nächsten Jahr wieder mehr Mannschaften beim Ehinger Stadtpokal mitmachten. Dem Turniersieger TSG II überreichte Wolf den Wanderpokal und das Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Für Türkgücü gab es 200 Euro, für den KSC 150 Euro und der Vierte SG Dettingen erhielt einen Biergutschein.

Finale TSG Ehingen II – TSV Türkgücü 4:0 (2:0): 1:0 Heitele, 2:0 Majewski, 3:0 James, 4:0 Majewski.