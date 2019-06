Themen in diesem Artikel TSG Ehingen

Bei der TSG Ehingen sitzt nach dem Ausscheiden in der Aufstiegsrelegation die Enttäuschung tief. Die Weichenstellung für die neue Saison ist im Gange.

Unterm Zollern hatten die Trillfinger Fußballer in der zweiten Halbzeit noch einmal eine Schippe draufgelegt und sich am Ende „unterm Strich verdient“ mit 2:1 für die 0:2-Niederlage vor zwei Jahren gegen die TSG Ehingen revanchiert. Dass nicht mehr drin war im Kampf um den Wiederaufstieg in der Landesliga, musste Trainer Roland Schlecker neidlos anerkennen. „In der zweiten Hälfte hatten wir nicht mehr den gewünschten Zugriff aufs Spiel, den Spielern sind die Kräfte geschwunden, sie konnten die Wege nicht mehr gehen. Trillfingen ist dafür besser ins Spiel gekommen“, sagte er. Der Fitnesszustand seines Teams habe sicherlich eine Rolle gespielt, meinte Schlecker, an der mentalen Einstellung seiner Spieler konnte er aber nichts aussetzen.

Der realisierte Aufstieg zum Abschied wäre wünschenswert gewesen. Nun aber endet Schleckers Engagement nach zwei Jahren an dieser Stelle. Natürlich wolle er beim Heidenheim-Spiel in zwei Wochen noch dabei sein und die Entwicklung der TSG-Ersten weiterhin verfolgen.

Zudem wird es noch eine abschließende Fehleranalyse zusammen mit dem TSG-Abteilungsleiter Michael Schleicher geben. Der Fußball-Chef zeigte sich mit dem Auftritt in Hechingen jedenfalls nicht zufrieden. Er hatte eine Mannschaft gesehen, die sich wie schon am vorletzten Spieltag, als der erste Platz verspielt wurde, nicht genug für den Sieg reingehängt hatte. Dass die Kicker aus Trillfingen trotz einer Verlängerung vier Tage zuvor fitter aufgetreten waren als die Ehinger, sei bezeichnend. Dieses Defizit müssten sich Spieler wie Trainer selbst zuschreiben.

Darum gehe der Blick jetzt hoffnungsvoll Richtung der nächsten Bezirksliga-Saison. Alles wieder auf null, Reset-Knopf gedrückt. Ziel ist selbstverständlich der Aufstieg. Schleckers Nachfolger soll diesen Donnerstag verkündet werden. Und die Neuzugänge, mit denen man sich geeinigt hat, werden die Woche darauf bekannt gegeben. Einige seien noch ins Relegationsprozedere eingebunden. Bis alle Auf- und Abstiege geklärt seien, solange wolle man noch warten. „Nächste Saison soll es anders laufen. Da werden keine Punkte mehr verschenkt“, stellte Schleicher klar.

