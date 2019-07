Wie üblich tagte die Bezirksliga-Staffel als erstes, und zwar am Montag. Der Blick richtete sich auf die vergangene und die neue Saison 2019/20. Außerdem ging der Bezirksvorsitzende Horst Braun im Laufe des Abends auf die Regeländerungen und die neuen Durchführungsbestimmungen ein.

Nach Grußworten von Staffelleiter Jürgen Amendinger und der Vorstellung des gastgebenden Vereins, FV Bad Schussenried durch Vorstand Andreas Härle, dankte Amendinger allen Bezirksmitarbeitern, Vereinsvertretern und Kollegen. Horst Braun, neben seinem Amt als Vorsitzende auch Pokalspielleiter, ließ in seinem Rückblick das spannenden Finale zwischen der SG Öpfingen und der TSG Rottenacker Revue passieren. Beide Klubs würden sich schon auf ihre Partien in der ersten Runde des WFV-Pokals freuen.

Der Bezirkspokalwettbewerb beginnt am 11. August, die zweite Runde folgt nur zwei Wochen später. Das Achtelfinale findet am 26. September statt, ehe es mit den letzten acht Teams im neuen Jahr weiter geht. Das Finale wird wie üblich an Christi Himmelfahrt ausgetragen. Braun wies die Vereine ausdrücklich darauf hin, dass ab der zweiten Runde der Donnerstag dem Pokal gilt und keine Spiele an den darauffolgenden Samstag gelegt werden sollen.

Der Vorsitzende des Sportgerichts, Helmar Bader, hob in seinem Bericht hervor, dass sich die Strafen in der Bezirksliga zum Vorjahr um neun verringert haben. Die Anzahl der wegen Spielermangels abgesagten Partien nahm im Bezirk jedoch deutlich zu. Beim Ausblick auf die neue Saison erklärte Spielleiter Sigmar Störk, man habe bewusst den 3. Oktober nicht mehr als Pokal-, sondern als Ligaspieltag eingeführt. „Bisher betraf es deutlich weniger Vereine im Pokal. Dadurch haben wir jetzt einen späteren Ligastart geschaffen“.

Denn die diesjährige Bezirksliga-Saison beginnt erst am 23. August. Dort bestreiten die SG Hettingen und der SV Hohentengen freitags das erste Spiel der neuen Runde. Der letzte Spieltag der Hinrunde ist am 24. November, ehe 2019 noch zwei Partien der Rückrunde folgen. Am 7. März geht es dann im neuen Jahr weiter. Der letzte Spieltag ist am 6. Juni. Am vorletzten Spieltag (Samstag des Pfingstwochenendes) wurde eine einheitliche Anstoßzeit um 17 Uhr für die Bezirksliga festgelegt.

Lösungen für Reserven

Horst Braun ging auch auf den Mannschaftschwund besonders in den Kreisliga-B-Staffeln ein. Wie kann der Bezirk Donau darauf reagieren? „Wir haben Lösungen gesucht. Wir sind der Meinung, bessere gefunden zu haben als im letzten Jahr“, sagte er. Zusammen mit Sigmar Störk sei man den Wünschen der Vereine entgegengekommen, dass die erste und zweite Mannschaft am selben Ort spielen können. Grundsätzlich werde die Zusammensetzung aller bezirklichen Spielklassen kritisch beobachtet. Möglicherweise werde im kommenden Jahr eine neue Abstiegsregelung eingeführt, hieß es am Staffeltag in Bad Schussenried.

Jürgen Amendinger wurde für ein weiteres Jahr zum Staffelleiter der Bezirksliga gewählt. Er stellte aber wie schon im Vorjahr klar: „Ich werde von Jahr zu Jahr entscheiden und mich nicht weit im Voraus festlegen, ob ich mein Amt behalte“.

