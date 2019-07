Der Sportverein Oberdischingen feiert Jubiläum: Zum 10. Mal veranstaltet der SVO seine Turniere für den Nachwuchs. Insgesamt starten 42 Teams von den C-Junioren bis zu den F-Junioren.

Über eine verstärkte Nachfrage bei seinen Fußballturnieren für Junioren freut sich der SV Oberdischingen. Für die inzwischen 10. Auflage haben 42 Mannschaften ihre Teilnahme angekündigt. „Bei den ersten Turnieren war die Teilnehmerzahl noch nicht so groß“, sagt Jugendleiter Jochen Ziegler. Die Wettbewerbe finden vom morgigen Freitag bis zum Sonntag auf dem Sportgelände statt.

Mannschaften kommen nicht nur aus dem Bezirk

Die Mannschaften, die Ziegler für die Wettbewerbe um den Zeisberg-Cup gewinnen konnte, kommen nicht nur aus dem Bezirk Donau. Auch aus den benachbarten Bezirken Riss und Donau-Iller haben sich einige Vereine angemeldet.

Zu den Zupferden zählen in diesem Jahr beispielsweise der FV Olympia Laupheim bei der C-Jugend, der TSV Neu-Ulm bei der C- und D-Jugend, der FV Illertissen bei den F-Junioren sowie der SSV Ehingen-Süd und die TSG Ehingen, die jeweils mit ihren Mannschaften bei den E- und F-Junioren um den Turniersieg mitspielen wollen.

„Die Oberdischinger Jugendturniere haben über die Bezirksgrenze hinaus mittlerweile einen gut Ruf“, sagte Jugendleiter Ziegler, „viele Teilnehmer kommen sehr gerne jedes Jahr wieder nach Oberdischingen.“ So sind auch alle Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr wieder vertreten. Bei den C- und D-Junioren ist dies der TSV Neu-Ulm, bei der E-Jugend der SV Bad Buchau, der 2018 und 2017 gewonnen hat. Die SG Dettingen will bei den F-Junioren den Cup verteidigen.

Turniere finden von Freitag bis Sonntag statt

Den Auftakt machen am Freitagnachmittag die E-Junioren. Hier sind es mit 15 Vereinen die meisten Mannschaften, die ab 15.30 Uhr bis etwa 18.45 Uhr zunächst in drei Fünfergruppen um den Turniersieg kämpfen. Im Anschluss an den Start-Wettbewerb findet ein Kleinfeldturnier für AH-Teams statt.

Die C-Junioren treten am Samstag ab 12 Uhr mit sechs Teams an. Gespielt wird mit 11er-Mannschaften in zwei Dreiergruppen. Dabei kommt es auch zu Halbfinale und Finale. Der Samstag endet mit einem Elfmeterturnier, das um 17 Uhr beginnt.

Am Sonntag starten um 10 Uhr zunächst die D-Junioren. Ihre Konkurrenz wird mit zwei Gruppen inklusive Halbfinale/Finale ausgefochten.

Bei den F-Junioren gibt es zum Abschluss der SVO-Turniere zwei Sechsergruppen mit Halbfinale/Finale. Dieser Wettbewerb findet am Sonntag von 14 bis etwa 17 Uhr statt.

Alle Turniersieger erhalten je einen Wanderpokal. Bei den E-Junioren gibt es zudem für jeden Spieler eine Tasse mit den Wappen der Teilnehmer darauf. Jeder F-Jugend-Spieler erhält einen kleinen Pokal.

