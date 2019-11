Wie fühlt sich eigentlich ein Sieg an? In der Verbandsliga Württemberg wartet der SSV Ehingen-Süd seit nunmehr vier Begegnungen auf einen Dreier; die TSG Tübingen dagegen hat die letzten vier Spiele gewonnen und kommt am Samstag mit breiter Brust zum 15. Spieltag in die Pfarrei....