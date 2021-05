Während der Sportbetrieb ruht, arbeitet Fußball-Bezirksligist TSG Ehingen an seinem Kader für die kommende Saison 2021/2022. Der 19-jährige Allmendinger Leon Klocker wechselt vom FC Augsburg an die Donau, hat der Verein auf einem Social-Media-Kanal mitgeteilt. Zuvor hatte Leon Klocker in der Jug...