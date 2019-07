Oberdischingen, Olympia Laupheim und SGM Schmiechtal/Alb siegen bei den Jugendturnieren des SV Oberdischingen. Der Wanderpokal bleibt in Bad Buchau.

Am Wochenende veranstaltete der SV Oberdischingen seine Jugendfußballturniere. Dabei mischte der Gastgeber vorne mit: Zwei dritte Plätze und ein Turniersieg gehen an den SVO.

Den Auftakt hatten am Freitag die E-Junioren gemacht. 15 Mannschaften kämpften zunächst in drei Fünfergruppen um das Weiterkommen in die Endrunde. In Gruppe A sicherte sich Gastgeber SGM Oberdischingen I den ersten Platz, ohne Niederlage. In Gruppe B dominierte Bad Buchau, ebenfalls Verlustpunktfrei und in Gruppe C setzte sich der VfL Munderkingen mit drei Siegen und einem Remis durch. Alle drei Gruppensieger gewannen im Anschluss dann auch ihr Viertelfinalspiel, dazu gesellte sich noch der TSV Blaubeuren, der als bester Gruppenzweiter auch weitergekommen war. Im Halbfinale behaupteten sich Bad Buchau (2:1 gegen Oberdischingen) und Blaubeuren I (1:0 gegen Munderkingen I).

Das Finale entschieden die jungen Kicker vom Federsee mit 2:1 gegen Blaubeuren für sich. Die Freude war umso größer, da man den großen Wanderpokal zum dritten Mal gewinnen konnte und ihn somit behalten darf. Platz drei geht an Oberdischingen, das im Neunmeterschießen Munderkingen mit 4:3 bezwang. Weitere Platzierungen: 5. TSG Ehingen, 6. SG Dettingen, 7. SV Ringingen, 8. SG Öpfingen. Alle Mannschaften freuten sich über Tassen, die mit den Vereinswappen der teilnehmenden Teams bedruckt waren.

Weiter ging es am Samstag mit den C-Junioren, die auf das große Feld mit 11 Feldspielern kickten. Die Organisatoren mussten den Spielplan kurzerhand abändern, denn zwei Teams sagten ab. Gespielt wurde mit fünf Mannschaften und im Modus Jeder-gegen-Jeden. Es setzte sich der FV Olympia Laupheim souverän mit vier Siegen aus vier Spielen und ohne Gegentor durch. Zweiter wurde Neu-Ulm (drei Siege), Dritter SV Oberdischingen, Vierter TSV Erbach und Fünfter SV Sulmetingen.

Am Sonntagmorgen zog ein Gewitter auf, doch pünktlich zum Start des D-Jugend-Turniers hörte es auf zu regnen. Neun Mannschaften kämpften in zwei Gruppen um die vier Halbfinaltickets. Dieses konnten Oberdischingen I, SGM Altheim, SV Ringingen und TSV Neu-Ulm lösen. Den Sprung in das Endspiel schafften Oberdischingen (2:1 gegen Altheim) und Neu-Ulm (3:2 gegen Ringingen).

Nichts für schwache Nerven

Das Endspiel war dann nichts für schwache Nerven: Oberdischingen setzte sich mit 5:4 vom Punkt durch. Weitere Platzierungen: 3. Altheim, 4. Ringingen, 5. Munderkingen, 6. Dettingen, 7. Blaubeuren, 8. Oberdischingen II. Den Abschluss machten die F-Junioren. 12 Teams buhlten um den Turniersieg. Im Halbfinale hatten Dettingen I (4:3 gegen Illertissen) und SGM Schmiechtal/Alb (3:0 gegen Munderkingen) die Nase vorne. Im Endspiel setzte sich schließlich Schmiechtal/Alb mit einem 2:0-Erfolg gegen Dettingen I durch. 3. Munderkingen, 4. FV Illertissen, 5. Dettingen II, 6. SF Donaurieden I, 7. SG Öpfingen, 8. SF Donaurieden II.

„Das Turnier war wieder gelungen“, zeigte sich SV-Jugendleiter Jochen Ziegler zufrieden.

