Landesligist SV Granheim siegt 4:1 in Rottweil. Der VfL Munderkingen verliert das Derby in Bad Saulgau mit 0:2.

Mit einer 0:2-Niederlage mussten die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Munderkingen vom Derby beim FV Bad Saulgau abreisen. Im Oberschwabenstadion war es lange Zeit eine ausgeglichene Partie. Doch kurz vor der Halbzeitpause lenkte Janina Seebauer (37.) eine Flanke ins eigene Tor zum 0:1 aus VfL-Sicht. Erst in der Schlussphase gelang dem Aufsteiger der spielentscheidende Treffer zum 2:0 (78.). Für die Gastgeberinnen war es ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

SV Granheim: Wichtiger Erfolg in Rottweil für den Klassenerhalt

Ebenfalls einen wichtigen Erfolg für den Verbleib in der Liga feierte der SV Granheim beim stärksten Rückrundenteam FV Rottweil. Mit 4:1 machte das Team von Steffen Kemedinger eine Ansage. Die Granheimerinnen waren furios in die Partie gestartet. Nach wenigen Minuten gelang Lea König (4.) das 1:0. Kurz darauf legte Alisa Griesinger (14., 21.) mit einem Doppelpack zur komfortablen Führung von 3:0 nach. Im Gegenzug traf FV-Torjägerin Deborah Theis (22.) mit ihrem 17. Saisontor zum 2:1-Anschlusstreffer. Doch selbst nach der Halbzeitpause hielt das Team von der Alb dem Druck stand. Mit dem 4:1 von Kapitän Franziska Uhl (67.) war die Partie entschieden.

SG Altheim holt einen Punkt beim TSV Sondelfingen

Ligakonkurrent SG Altheim sicherte sich ein 1:1-Unentschieden beim TSV Sondelfingen. Im Duell zwischen zwei spielstarken Mannschaften gehörte der Heimelf die erste Halbzeit. Verdient gingen sie dann auch nach einer halben Stunde (29.) mit 1:0 in Führung. Ein Steilpass ging an der Abwehr vorbei und die Stürmerin hatte keine Mühe einzuschieben. Im zweiten Durchgang fand auch Altheim besser ins Spiel. Durch einen verwandelten Elfmeter von Laura Stoll (56.) kam das Team vom Hochsträß zum Ausgleich. Die ersatzgeschwächte SGA-Mannschaft konnte in der Folge nicht mehr zulegen. Glücklicherweise retteten Torhüterin Maren Endres und Annika Bollmann auf der Linie kurz vor Schluss noch den Punktgewinn. Durch die Niederlage der Spvgg Lindau ist Platz zwei nur noch drei Zähler entfernt und der direkte Klassenerhalt gesichert.

Klassenerhalt in der Regionenliga: SG Griesingen muss entscheidendes Spiel absagen

In der Regionenliga musste die SG Griesingen aufgrund von Personalmangel das wohl entscheidende Duell beim TSV Ofterdingen um den Klassenerhalt absagen. Aufgrund des schweren Restprogramms – nächste Woche geht es zum Spitzenreiter SV Oberndorf – wird es für Griesingen schwer. Denn aus der Landesliga drängen Teams aus dem Bezirk Donau in die Staffel 5. Damit verschärft sich auch das Abstiegsszenario in der Regionenliga (drei statt zwei Absteiger).

Bezirksliga: Frauen der SG Dettingen weiterhin Anwärterinnen auf die Meisterschaft

Die Bezirksliga-Meisteranwärterinnen der SG Dettingen hielten sich weiter schadlos und gewannen auch gegen den SV Granheim II mit 4:2. Die Gäste gingen durch Yvonne Oßwald (8.) in Führung. Doch das steckte der Tabellenführer locker weg. Erst glich Annika Barth aus (15.), dann drehte Nina Auburger (18.) die Partie. Erst in der Schlussphase fielen die weiteren Treffer. Granheim hatte da noch längst nicht aufgesteckt und glich durch Nadine Boß (75.) aus. Doch erneut Torjägerin Barth (76.) und Fiona Miehle (83.) bogen das Ergebnis zugunsten der SGD wieder herum.

Auch in der Kreisliga fiel die Partie zwischen der SGM Alb-Lauchert und der SGM Ennahofen/Altheim dem Personalmangel der Gäste zum Opfer. Aufgrund von Verletzungen und Urlauben konnte das Team von den lutherischen Bergen nicht genügend Spielerinnen aufbringen.

