Handball Für TSG ist noch alles drin

Ehingen / Roland Flad

Die TSG Ehingen hat sich im Rennen um die Spitzenplätze der Handball-Bezirksliga Bodensee-Donau noch längst nicht aufgegeben. Geht es nach Trainer Winfried Biberacher, „ist noch alles möglich, wenn alle voll mitziehen”. Das zumindest erhofft sich der zum Saison-Ende scheidende Coach von seiner Mannschaft (wir haben gestern berichtet) bis zum Rundenabschluss Mitte April.

Als erstes Nahziel hofft der TSG-Trainer auf vier Punkte bis zur Pause über Fasnet. So will er am Samstag mit seiner Mannschaft zunächst gegen die HSG Langenau/Elchingen II in der Längenfeldhalle einen Sieg einfahren und die Woche drauf bei der TSG Leutkirch punkten. Ehingen ist mit sechs Siegen und zwei Unentschieden Tabellensiebter direkt hinter der HSG II, die bei einer Partie mehr acht Siege und kein Remis aufweist. Leutkirch ist mit fünf Erfolgen und einem Remis auf Schlagdistanz zur TSG. „Ziel sind vier Punkte, um dran zu bleiben”, spornt er seinen Kader an. Nach der Fasnet geht es dann erst am 9. März für die Ehinger weiter, wenn das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SC Lehr auf dem Plan steht.

Lauterach-Pleite halb so wild

Die jüngste Niederlage beim damaligen Schlusslicht Lauterach ist ad acta gelegt. Vor allem, nachdem in Lauterach auch die TG Biberach II eine Niederlage kassiert hat (17:26) und auch Bad Saulgau II verloren hat (29:34 in Lehr), sieht für Trainer Biberacher die Lage nicht mehr so dramatisch aus: „Die Niederlage tat zwar weh, aber der Abstand nach vorne ist nicht größer geworden”, sagt er im Nachhinein, „da ist noch alles drin.”

Gleichwohl ist der Gegner am Samstag nicht zu unterschätzen. „Die Langenauer Zweite hat eine gute Bank”, warnt Biberacher. Das zeigte sich schon beim Hinspiel, als Ehingen zur Pause noch führte, lange gut dagegen hielt und erst in den Schlussminuten etwas einbrach und 24:28 verlor. Das riecht natürlich nach einer Revanche. Mit einem Heimsieg will die TSG also zur Aufholjagd blasen. Trainer Winfried Biberacher hofft am Samstagabend vor heimischen Publikum auf einen großen Kader, „um flexibel sein zu können”.

So ist nicht nur Tino John wieder dabei. Auch Tim Biberacher habe seine Fußverletzung auskuriert. Fehlt nur noch der am Finger verletzte Manuel Latinovic. Für Lucas Fiesel ist es das erste Heimspiel, nachdem er seine langwierige Verletzung überstanden hat und in Lauterach schon dabei war.

Der Ehinger Kader dürfte am Samstag dieses Gesicht haben: Klein, Reichle, Klug, Mall, Kneer, Dietz, Latinovic, Bachner, Korth, Fiesel, T. Biberacher, Mantz, John. Anpfiff in der Längenfeldhalle ist um 20 Uhr.