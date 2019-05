Die Fußballerinnen der SG Griesingen und des VfL Munderkingen schließen sich zusammen. Die erste Mannschaft spielt in der Regionenliga.

Zukunftsträchtige Weichenstellung im Frauenfußball der Region: In der kommenden Saison werden sich die SG Griesingen (aktuell Regionenliga) und der VfL Munderkingen (noch Landesliga) zusammenschließen und eine neue Spielgemeinschaft gründen. Dabei wird die erste Mannschaft in der Regionenliga gemeldet und die zweite Mannschaft in der untersten Spielklasse (Bezirks- oder Kreisliga).

Das Ganze hängt auch eng mit dem aktuellen Abstiegsszenario zusammen. „Weil der VfL Munderkingen in die Regionenliga absteigt, steht das Griesinger Team damit als erster Absteiger aus dieser Klasse schon fest“, erklärte Staffelleiterin Julia Traub. Beide Mannschaften beklagen personelle Engpässe und betrachten die Fusion als Ideallösung in der individuellen Notlage. „Griesingen hätte keine Mannschaft stellen können und ist auf uns zu gekommen. Uns hat das natürlich auch gut gepasst, da wir unsere Kreisliga-Mannschaft abgemeldet hätten“, sagte Thomas Knez vom VfL Munderkingen.

Nach zwei Abstiegen innerhalb von drei Jahren hofft der für den Munderkinger Frauenfußball zuständige Knez nun, „dass wir mal eine ruhigere Saison im Mittelfeld der Tabelle erleben“. Die Partien der ersten und der zweiten Mannschaft werden in der Vorrunde in Griesingen und in der Rückrunde in Munderkingen ausgetragen. Auch, was die Trainerbesetzung angeht, ist schon alles unter Dach und Fach: Jürgen Batzer vom VfL Munderkingen wird die erste Mannschaft trainieren. Und für die zweite Mannschaft konnte Jürgen Schädle aus Hayingen, früherer Jugendtrainer beim TSV Zwiefalten, gewonnen werden. „Die Trainer sind voller Elan hinsichtlich der neuen, spannenden Aufgabe“, sagte Knez.

