Ski alpin Fetscher bei Junioren-WM am Start

Val di Fassa / Roland Flad

Wenn am heutigen Dienstag im italienischen Val di Fassa die zehntägige alpine Ski-Weltmeisterschaft der Junioren beginnt, geht auch Nachwuchsfahrer Moritz Fetscher an den Start und auf Medaillen-Jagd.

Der 19-jährige Allmendinger, der für die Skizunft Ehingen fährt, gehört zu den insgesamt 16 Vertretern des Deutschen Skiverbandes (DSV), die für die Junioren-WM nominiert wurden; er fährt im achtköpfigen Aufgebot der Herren mit. Erwartet werden in den Dolomiten mehr als 500 Nachwuchsathleten aus mehr als 50 Nationen; die besten Alpin-Junioren aus aller Welt also.

Moritz Fetscher soll bei vier Wettbewerben die DSV-Farben vertreten, wie Elisabeth Schmidt vom DSV auf Anfrage mitteilte. Auftakt ist am morgigen Mittwoch bei der Abfahrt, für die am gestrigen Montag das erste Training stattgefunden hat. Eine Aufzeichnung davon zeigt Eurosport am Donnerstag (10.35 Uhr). Es folgen die alpine Super-Kombination aus Abfahrt und Slalom, am Samstag, 23. Februar, der Riesenslalom am Montag, 25. Februar, sowie der Spezialslalom am Dienstag in einer Woche. Ob Fetscher auch für den sogenannten Team-Event, der am Freitag auf dem WM-Programm steht, gemeldet werde, sei noch offen.

Die Wettkämpfe im Fassatal enden am Mittwoch in einer Woche mit der Damen-Abfahrt. Gestern Abend um 18 Uhr fand in Canazei die offizielle Eröffnungsfeier statt.