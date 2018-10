Basketball Erste Station in Germany: BG Karlsruhe

Ehingen/Karlsruhe / Helen Weible

Mitte Juni berichteten wir in der SÜDWEST PRESSE über den „Jäger seines Schicksals“, Daniel

McGee aus Gary/Indiana, der seinen Job als Mathelehrer an den Nagel gehängt hat, um in Deutschland seinen Traum zu leben. Er heuerte bei verschiedenen Basketball-Vereinen im süddeutschen Raum an. Beherbergt wurde er von der Familie Kleiner in Ehingen. Elias Kleiner, selbst Guard bei der TSG Ehingen, hatte McGee bei einem Training kennen gelernt. Schnell entstand eine gute Freundschaft und so konnte McGee einige Wochen bei ihm in Ehingen wohnen.

Jetzt ist es dem sanften 26-Jährigen gelungen, Fuß zu fassen. Bei der BG Karlsruhe, die in der Regionalliga Baden-Württemberg antritt, hat er seinen ersten,

europäischen Vertrag unterschrieben. „Zum Vertrag gehört auch eine Wohnung“, sagt er erleichtert, denn die vergangenen Wochen seien nicht immer einfach gewesen. Vor allem habe er sich finanziell über Wasser halten müssen. Allein für den Flug nach Deutschland musste er seine eisernen Reserven anknapsen.

Eigenen Agenten gewonnen

„Ich habe inzwischen viel über das Land, das Basketball-Geschäft und die Leute gelernt“, meint er. Sicherheit gibt ihm gleichermaßen die Tatsache, dass er nun über einen Agenten verfügt, der sich um rechtliche Belange sorgt. Über einen Freund aus der Heimat, der letzte Saison für Karlsruhe gespielt hat, sei er zu diesem Agenten gekommen.

Sein Engagement bei der BG Karlsruhe hat Daniel „Dee“ McGee aber ganz alleine eingefädelt. Er hat ein Saisonspiel bei der TSG Söflingen besucht und den BG-Trainer Goran Miljevic angesprochen. Dieser hatte bereits von McGee gehört und nach zwei Trainingseinheiten war man sich schnell einig. In den Staaten war McGee in der semiprofessionellen ABA aktiv. Nächstes Spiel der BG Karlsruhe, aktuell Vorletzter der Regionalliga-Tabelle, findet am Samstag, 15.45 Uhr, bei der BBU’01 Ulm statt. Hier hofft der Neuling auf seinen ersten Einsatz im blauen BGK-Trikot.