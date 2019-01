Tennis Erst zwölf und schon ein ganz Großer

swp

Der erst zwölfjährige Nemanja Bojkovic (LK 15) vom TC Ehingen holte bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften für Aktive in der B-Konkurrenz den Vizetitel.

Als jüngster Spieler von 31 Teilnehmern wollte sich Bojkovic bei seinem ersten Herren-Turnier von seiner besten Seite zeigen. Mit einem 7:6, 6:2-Sieg gegen Leonard Denzel (LK 15/TC Biberach) zog er ins Achtelfinale ein. Dort traf Bojkovic auf seinen Teamkollegen Daniel Stepanenko (LK 15). Stepanenko siegte in seinem ersten Spiel gegen den an Nummer acht gesetzten Michael Schoch (LK 14/TF Birkendard) 6:3,7:5. Nach einer 3:0-Führung für Bojkovic im ersten Satz, musste Daniel Stepanenko das Match wegen Rückenschmerzen abbrechen. Somit traf Bojkovic im Viertelfinale auf den an Nummer zwei gesetzten Anton Kissmann (LK 12/TC Bergheim). Die starken Aufschläge von Kissmann und die vielen Stopbälle, aber auch die langen Ballwechsel konnten das Ehinger Talent nicht aus der Ruhe bringen. Mit 6:4, 7:5 zog Bojkovic verdient ins Halbfinale ein. Hier bezwang der Ehinger den an Nummer sieben gesetzten Daniel Hecker (TC Bergheim) mit 6:4, 2:6, 10:3. Schließlich musste sich Bojkovic dem Turniersieger Luca Steinhauser (TC Friedrichshafen) mit 1:6, 4:6 geschlagen geben. ,,Durch diesen Erfolg habe ich gesehen, dass ich viel erreichen kann. Ich hoffe, dass ich später ein professioneller Tennisspieler werde“, sagt Nemanja Bojkovic und darf zurecht hoffen.