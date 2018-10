Tischtennis Ersatzgeschwächt nicht mehr drin

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

TSF Ludwigsfeld – TTC Ehingen 9:1. Die Ehinger Herren mussten ersatzgeschwächt in Ludwigsfeld die dritte Niederlage im dritten Spiel hinnehmen. Zwei Stammspieler fehlten. Zunächst holten die Ehinger ein Doppel durch Heinzelmann/Abele J. Der anschließende Einzeldurchgang verlief dann sehr unglücklich aus Sicht des TTC – fünf Niederlagen im Entscheidungssatz ließen das Ergebnis deutlicher ausfallen als der Spielverlauf es widerspiegelt.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SF Dornstadt II – VfL Munderkingen 7:9. Munderkingen setzt seine Erfolgsgeschichte fort. In Dornstadt gewann der VfL knapp mit 9:7 und entführte beide Zähler. Der dritte Saisonsieg geht eindeutig auf das Konto der Doppel. Gründig/Koch, Pallasdies/Dani und Krutz/Lehnhart sorgten schnell für die 3:0-Führung. Auch das Schlussdoppel Pallasdies/Dani war nicht zu bezwingen. Im Einzel holten Roland Gründig, Michael Koch, Daniel Pallasdies, Rebeka Dani und Frank Lehnhart fünf wichtige Punkte. Munderkingen mischt mit 6:2 im Spitzentrio der Tabelle mit.

TSV Beimerstetten – SC Berg 4:9. Berg holte gegen Aufsteiger Beimerstetten den zweiten Saisonsieg. Die Gäste lagen zwar nach den Doppeln mit 1:2 in Rückstand, doch im Einzel wurde das Kräfteverhältnis schnell wieder zurecht gerückt. Maier/Maute, Thomas Maier (2), Michael Maute (2), Gerhard Scheuing (2), Julian Geyer und Jasmin Stocker punkteten. Mit 4:2 Zählern

TSV Blaubeuren – SC Bach 9:5. Bach konnte bis zum Zwischenstand von 4:3 Anschluss halten, musste dann aber mehr und mehr abreißen lassen. Quan/Ritter, Can Quan, Andreas Ritter (2), Walter Knaupp waren für die Gäste erfolgreich. In der Tabelle verlor der SC etwas an Boden und ist jetzt Siebter.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Rißtissen – SG Öpfingen II 1:9. Öpfingen II hatte gegen stark ersatzgeschwächte Rißtisser leichtes Spiel. Bereits nach dem Gewinn aller drei Doppel waren die Gäste nicht mehr einzuholen. Bierer/Karpa, Rechtsteiner/Köhler und Hirschle/Denkinger brachten die SGÖ II in Führung.

SC Bach II – SC Berg II 5:9. Im Duell der zweiten Mannschaften setzte sich Berg II durch. Auch hier bildeten drei Doppelsiege von Pflug/Moll, Maier/Plietzsch und Endlichhofer/Tabert den Grundstein für den Erfolg.

SG Griesingen – TSV Herrlingen IV 7:9. Im Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Griesingen und Tabellenführer Herrlingen entwickelte sich eine äußerst spannende Partie, die Griesingen letztlich knapp verlor. Während der gesamten Partie ging es eng zu – von 2:2 über 4:4, 6:6 und 7:7 schenkten sich beide Teams nichts. Erst zum Schluss schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus, die im Duell 6-6 und im Schlussdoppel erfolgreich waren. Ein 8:8 wäre das gerechte Ergebnis gewesen. Tim Günther und Roman Werner überzeugten mit je zwei Einzelsiegen.

TSG Rottenacker – RSV Ermingen 0:9. Nichts zu holen gab es für Rottenacker gegen das favorisierte Ermingen. Am ehesten hätte das Doppel eins Walter/Fues oder im Einzel Werner Walter den Ehrenpunkt holen können, die je im fünften Satz unterlagen.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Unterstadion feierte bei Öpfingen III den ersten Saisonsieg. Schneider/Ried H., Kohler/Ried E., Steffen Schneider (2), Michael Schweikert (2), Karl-Heinz Kohler, Horst Ried und Eugen Ried punkteten für den SVU.

Damen Landeskl. Gr. 7 und Bezirksliga. Sowohl für Berg II (2:8 gegen Herrlingen III) als auch für Berg III (6:8 und 1:8) war am Wochenende nichts drin. Lydia Moll und Bianca Stocker konnten für den SC II Schadensbegrenzung betreiben.