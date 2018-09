Frauenhandball Erfolgreicher Auftakt im Pokal

swp

Die Handballerinnen der TSG Ehingen scheinen gerüstet für die Punktspielsaison. In der ersten Runde des Bezirkspokals gewannen sie beim SC Lehr 3 mit 22:14 Toren.

Zwar waren sie anfangs nervös und kamen über ein 3:3 zunächst langsam ins Spiel. Doch dann nutzten sie ihre Torchancen konsequenter, zeigten variables Angriffsspiel und gingen mit einem komfortablen 9:5-Vorsprung in die Halbzeitpause. Der Ausfall von Svenja Geiselhardt, Anna Raimondo und Katharina Prang wurde in der zweiten Halbzeit mehr als kompensiert. Durch eine starke Abwehrleistung und schnellen Tempohandball zog man bis zum 22:14 davon.

Mit Kreisläuferin Catharina Rieger hat sich neben Lea Przywara und Hannah Prang, die vergangene Saison bereits für die TSG-Damen aufgelaufen sind, eine weitere A-Jugendliche schon bestens bei den Ehinger Damen integriert. Das Team um Trainer Jürgen Prang und Heinz Binnig hatte in den beiden Torhüterinnen Veronika Prang und Meta Rettenberger einen verlässlichen Rückhalt. Nun hofft die Mannschaft auf baldige Genesung der Erkrankten, denn am kommenden Wochenende geht es zum Aufsteiger in die Bezirksklasse, den HCL Vogt. Das Spiel beginnt am Samstag um 18 Uhr.

TSG Ehingen Veronika Prang, Meta Rettenberger; Hannah Prang (8/2), Lea Przywara (4), Crina Ioana Birsan, Lorena Raimondo (3), Katharina Prang (3/1), Letizia Errigo, Anna Raimondo, Simona Adamo (1), Julia Jerg (2), Catharina Rieger, Janina Latinovic (1).