Tennis Erfolgreiche Ehinger Jugend

Neckartenzlingen / swp

Beim ersten Champions Bowl Tennis-Turnier im neuen Jahr in Neckartenzlingen nahmen fünf Talente des TC Ehingen teil. Dabei sprangen drei Podestplätze heraus. Luis Lengler durfte in der Altersklasse U 9 den ersten Platz feiern. Er setzte sich gegen seine Konkurrenz souverän durch und siegte schließlich in einem umkämpften Finale gegen den an Nummer zwei gesetzten Carl-Philipp Oehring vom Tennis-Club Meckesheim mit 1:4, 4:2, 8:6.

Jana Stepanenko erreichte in der Altersklasse U10 ebenfalls das Finale. Dort musste sich die Ehingerin der verdienten Siegerin Victoria Okon (TC Ludwigsburg) mit 3:5, 0:4 geschlagen geben. Leni Eisele hatte im Viertelfinale gegen Jana Stepanenko mit 3:5, 0:4 das Nachsehen. Marcel Lakstankin erreichte das Viertelfinale und Daniel Stepanenko verlor sein Auftaktspiel gegen den späteren Turniersieger Mathis Dahler nur knapp 4:6, 4:6.

Der württembergische Vizemeister Nemanja Bojkovic erreichte beim Krumbacher Jugend-Cup das Halbfinale. Mit 6:4, 1:6,11:13 verlor Bojkovic das Halbfinale gegen Maximilian Ontiveros (TC Penzberg).