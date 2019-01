Basketball Erfolg der Teamworker

Ehingen / mgl/hel

Eine Serie musste reißen. Und es war verdienterweise die der Gäste aus Karlsruhe. Der 93:72-Heimsieg des Zweitliga-Überfliegers Team Ehingen Urspring – der siebte nunmehr vor den eigenen Fans in der JVG-Halle – war erneut eine Kombination und ein Endprodukt aus raffinierter Spielweise und besonderer Teamchemie. Die Steeples verdienen es, diese ProA-Saison weiter oben mitzumischen. Und der aktuelle Tabellenfünfte schert sich zurecht wenig darum, wer aufgrund einer stattlichen Siegesserie oder sonstiger Vorzeichen in der Favoritenposition ist. Schon gegen Phoenix Hagen gelang es den Ehingern, einen erfolgsverwöhnten Playoff-Kandidaten zu stoppen.

Die Löwen waren zuvor selbstbewusst von Sieg zu Sieg gezogen, aber in Ehingen fanden sie ihren Meister. Das Umfeld feiert ein Team, dem in den kommenden Wochen noch viel zuzutrauen ist. Und auch in der Kabine reden die Spieler von einer Verlängerung dieser erfolgreichen Saison. Die Playoffs sind bei den meisten Hauptdarstellern kein Tabuthema. „Nur die Liga zu halten, ist mit diesem tollen Team nicht unser Anspruch“, bekennt Tanner Leissner im Interview im Hallenheft. Man habe in der Hinrunde ja gesehen, dass man mit jedem Team mithalten könne. Das darf ruhig noch so weitergehen. Elf Hauptrundenspiele sind’s noch, davon noch fünf zu Hause.

Von außen macht es Spaß zuzusehen, und auch intern wird diese „Sahne-Saison“ genossen. Verständlich dennoch, dass der Steeples-Coach Domenik Reinboth, der seine bislang beste ProA-Saison in seiner vierten Amtszeit als Chefcoach erlebt, nichts von den Playoffs wissen will. „Nein, das ignoriere ich völlig“, betonte Reinboth. Mit elf Siegen im Gepäck gehe der Blick noch nicht nach oben in der Tabelle. Mit 13 Siegen dürfte Ehingen aber definitiv nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Der Trainer ist begeistert von dem, was um ihn herum gerade passiert: „Jeder freut sich für den anderen, das zeigte den Teamgeist in unserer Mannschaft“, so Reinboth. Seger Bonifant mit 24 Punkten und ein sagenhaft aufgelegter Kevin Yebo mit 18 Zählern stachen gegen Karlsruhe zwar hervor. Dennoch schafften es elf seiner zwölf eingesetzten Spieler in die Scorerliste.

Jungspunde beweisen sich

Zum Ende des Spiels war Yebo mit 22 Jahren der Älteste auf dem Feld. Denn Reinboth gab seinen Nachwuchskräften reichlich Minuten: Der 18-jährige Kevin Strangmeyer spielte 21 Zeigerumdrehungen und NBBL-Kumpel Franklyn Aunitz (18) bekam sechs Minuten. Seinen ersten ProA-Einsatz hatte neben Lucas Loth (ein Rebound) der erst 16-jährige Tim Martinez. Eine feine Überraschung; ihm gelangen zwei Punkte und ein Rebound. „Vor der Spielzeit war er gar nicht für den Kader geplant“, erklärt Reinboth, „durch die gute Vorbereitung und das Training hat er sich empfohlen.“

Tim Martinez hat bei den Einheiten mit den ProA-Akteuren von sich überzeugt. „Die Jungs sollen sich das erarbeiten und Geduld aufbringen“, so Reinboth, der anfügte: „In der Generation, aus der sie kommen, bekommt man alles gleich. Egal ob Informationen im Internet oder ein neues Handy. Bei mir sollen sie sich über ihr Engagement ihre Minuten verdienen“.