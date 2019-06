Der Erbacher Triathlon rechnet am Sonntag mit bis zu 1100 Starter. Erstmals werden in dieser Saison in Erbach alle Ligen an einem Ort antreten. Für ein Triathlon-Urgestein wird es der letzte Start sein.

Das wird am Sonntag eine heiße Sache werden. 35 Grad sind vorhergesagt, wenn zum 23. Mal der Erbacher Triathlon ausgetragen wird. Bis sich die Athleten auf die abschließende Laufstrecke begeben, hat sich der Asphalt den Tag über so aufgeheizt, dass nicht nur von oben die Sonne herunter sticht, sondern auch die Straße Wärme nach oben abstrahlt. Die Triathleten bekommen es also gleich doppelt ab.

Über 1000 Anmeldungen

Von der drohenden Hitzeschlacht lassen sich die Starter allerdings nicht abschrecken. Bis zum Donnerstag waren bereits 1040 Anmeldungen eingegangen. Mit 50 bis 70 Nachmeldungen rechnen die Organisatoren, wenn am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr sich Kurzentschlossene noch im Erbacher Donauwinkelstadion anmelden können. Damit dürften am Sonntag bis zu 1100 Sportler starten. Und das ohne die Polizeimeisterschaft, die vergangenes Jahr für zahlreiche Teilnehmer gesorgt hat. Nimmt man nur die Liga- und Einzelstarter, dann ergibt das einen Teilnehmerrekord.

„Das ist erfreulich für uns und auch eine Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Paul Junginger, der sich um die Pressearbeit kümmert. Das Team um Chef-Organisator Wolfgang Schweikart ist so eingespielt, dass es sich von der Hitze nicht aus der Ruhe bringen lässt. „Das Wichtigste ist, dass alle Athleten ausreichend trinken“, weiß Junginger. Da auf der Radstrecke alle ihre Getränke dabei haben, muss sich der Veranstalter nur um die Laufstrecke Gedanken machen. Und da gibt es kurz nach dem Wechsel einen zusätzlichen Getränkestand.

Angesichts der Temperaturen ist bereits klar, dass beim Schwimmen ein Neoprenanzug-Verbot herrschen wird. Bei 25 Grad im Erbacher Badesee ist ohnehin kein Kälteschutz nötig. Allerdings dürften die schlechteren unter den Schwimmern den hilfreichen Auftrieb des Neoprens vermissen.

Die Veranstaltung ist nach dem Aus des Ulmer Einstein-Triathlons die größte Veranstaltung in der Region und zieht entsprechend Starter aus dem Umland an. Doch traditionell ist Erbach auch eine Station der baden-württembergischen Liga – so auch in diesem Jahr, in dem sich die Teams des SSV Ulm 1846 besonders auf die Veranstaltung freuen. Denn bei denen war der Frust vor dem Saisonstart groß, als bekannt wurde, dass das Herrenteam der Südstaffel der Landesliga zugeteilt wird.

Die Sportfreunde Dornstadt kamen hingegen in die Nordstaffel und trugen ihre bisherigen beiden Liga-Wettkämpfe gemeinsam mit dem Damen- und dem Mastersteam des SSV 46 in Neckarsulm und Waiblingen aus. Die Ulmer Herren mussten indessen immer alleine zu ihren Wettkämpfen anreisen, wie zuletzt nach Riegel am Kaiserstuhl. Dort taten sie sich schwer und belegten in der Teamwertung lediglich den vorletzten Platz der 18 Mannschaften. In Erbach werden nun erstmals in dieser Saison alle Ulmer gemeinsam antreten.

Mit 81 Jahre ist Schluss

Ein Athlet des SSV 46 lässt es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, an den Start zu gehen: Günter Hammele. Bei allen bisherigen Triathlons war er in Erbach dabei, dieses Mal gibt er jedoch seine Abschiedsvorstellung. „Das wird mein allerletzter Triathlon sein. Ich will mich vor Heimpublikum verabschieden“, kündigt das 81 Jahre alte Triathlon-Urgestein an. Dafür lässt sich Günter Hammele nicht einmal von der drohenden Hitze abschrecken.

Das könnte dich auch interessieren:

Eichenprozessionsspinner Stadt Ehingen geht gegen die giftige Raupe vor Auch die Stadt Ehingen rückt dem Eichenprozessionsspinner zu Leibe – dort, wo Menschen verkehren. Der Befall hat sich deutlich ausgeweitet.