Der Bike-Marathon in Obermarchtal zieht jährlich Hunderte Mountainbike-Cracks an. Mit den landschaftlich sehr reizvollen Strecken vom Donautal über die Alb ist für jeden etwas dabei, egal ob ambitionierter Sportler oder Genussradler. Beim Jubiläum im vergangenen Jahr feierte das Marchtal-Kids-Race erfolgreich seine Premiere und wird auch dieses Jahr wieder stattfinden. So wird dieser Sommer-Tag zu einem familienfreundlichen, sportlichen Erlebnis. Terminlich hat sich nicht geändert. Auch die elfte Auflage findet am Samstag vor Christi Himmelfahrt statt, das wäre 2019 der 25. Mai. Wer sich für das Rennen bis einschließlich dem 12. Mai anmeldet, kriegt das „Early Bird-Ticket“ und damit 10 Euro Vergünstigung. Die Veranstalter halten am bewährten Konzept fest und bieten die bekannten drei Strecken an. Es geht über 19 Kilometer (km) und 190 Höhenmeter (hm), 54 km und 830 hm und 76 km und 1250 hm.

Starten für guten Zweck

Jeder Teilnehmer startet für einen guten Zweck, denn 5 Euro des Meldegeldes kommen gemeinnützigen Einrichtungen zugute: der Tansania-Kinderhilfe des Klosters Untermarchtal, dem Mukoviszidose-Förderverein Ulm und dem Förderkreis für Tumor- und Leukämiekranke Kinder Ulm. Beim zehnten Bike-Marathon wurde die Spendesumme von 30 000 Euro überschritten, was die Veranstalter sehr freut. Nach viel positiver Resonanz und 73 Teilnehmern im vergangenen Jahr wird das Kinder-Rennen wiederholt. Über einen Kilometer geht es durch die Klosteranlage; eingebaut sind altersgerechte Hindernisse, die einfach Spaß machen. Die Rennen dauern für drei Altersklassen unterschiedlich lang: Speed Racers (U13), Crazy Riders (U11) und Power­flitzer (U9). Alle Informationen finden Sie im Internet unter marchtal-bike-marathon.de.