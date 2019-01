Schießsport Ein Satz mit x – das war will nix

Ein Satz mit x – das war will nix

Allmendingen / hel

Das hätten sich die Luftgewehr-Schützen des SV Allmendingen anders vorgestellt. Beide Duelle am vierten und letzten Wettkampftag der Verbandsliga-Saison in Gebrazhofen haben sie verloren. Mit 2:3 Mannschaftspunkten trennte man sich vom SV Neidlingen, mit 2:3 verlor man gegen Bad Wurzach.

In der Endabrechnung reicht es mit drei Siegen und 20:15 Einzelpunkten nur für den sechsten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt ist geschafft. Aber das war nie das Ziel für den Absteiger gewesen. Man hatte eher noch mit der Aufstiegsrelegation geliebäugelt. „Diese Platzierung ist nicht unser Anspruch“, sagt Heinz Bommas angesäuert. Wie man sich im letzten Wettkampf verkauft habe, sei sehr dürftig gewesen. Gegen beide Teams wäre deutlich mehr drin gewesen, doch die Allmendinger fanden nicht in ihren Rhythmus. Nicht einmal besonders enge Entscheidungen hatte es gegeben. „Selbst Sonja kam nicht ins Rollen“, bedauert der Teambetreuer. Die sonst sehr sichere Schützin reichte nicht an ihr Leistungsvermögen heran. Gegen Neidlingen verspielte sie sich mit schwachen 379 Ringen jegliche Siegchance. Trotz 383 Ringen, aber einer schlechten Serie zu Beginn, verlor René van Stichel sein Match. Einzig Julien Stranig (388) und Steven Blakowski (377) punkteten und erfüllten im ersten Duell annähernd die Erwartungen.

Wenig besser gestaltete sich das Schießen gegen Bad Wurzach, welcher sich wie Gegner Neidlingen noch an Allmendingen im Tableau vorbeischob. Van Stichel verlor gegen seine Konkurrentin Anna Gütler um einen Ring (384:385), Steven Blakowski war gegen seinen Widersacher chancenlos, Sonja Ortner entäuschte mit 378 Ringen gegen einen eigentlich machbaren Gegner. Es waren wieder nur Julien Stranig (386) und Patrick Lang (381), die die wichtigen Mannschaftspunkte holen konnten. Aus diesen Niederlagen werden die Allmendinger ihre Schlüsse ziehen.