Die Erfolgsserie der Ehinger Handballer geht weiter. Nach den Siegen vor der Fasnet und nach den närrischen Tagen zeigte sich die Mannschaft von Trainer Winfried Biberacher trotz personeller Engpässe und Trainingsrückständen gegen den SC Lehr von ihrer kämpferischen Seite. Mit 36:34 (19:18) verwies Ehingen die Gäste in die Schranken. „Das war Schwerstarbeit“, sagte Biberacher, „Hauptsache gewonnen.“

Der TSG Ehingen ist es gegen Lehr gelungen, auch fehlende personelle Alternativen (ohne John, Biberacher, Kaus) zu kompensieren und einen Heimsieg einzufahren. Trainer Winfried Biberacher konnte immerhin neun Feldspieler und zwei Torhüter aufbieten.

Auch zwischenzeitliche Aussetzer glich die TSG Ehingen aus und ließ sich nur einmal von Gästen die Führung abnehmen. Das war kurz vor der Halbzeit, als Lehr mit 16:15 in Führung ging. Auch 17:16 lag der SC vorne, ehe Oskar Bachner, Simon Klug und Nico Dietz für die 19:18-Pausenführung sorgten. Von Beginn an besaß Ehingen, das zwar etwas Zeit brauchte, um ins Spiel zu kommen, immer einen Vorsprung von ein, zwei Toren.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs gaben die Einheimischen den Ton an. Zu keinem Zeitpunkt sah es so aus, als ob der SC Lehr die Begegnung noch umbiegen könnte. Phasenweise führten die Schützlinge von Trainer Biberacher mit fünf, sechs Toren. Ab der 35. Minute setzte sich der Gastgeber kontinuierlich ab. Treffer von Simon Klug, Manuel Latinovic, Oskar Bachner, Lucas Fiesel, Rainer Mall und Marvin Korth waren entscheidend, während im TSG-Tor wie gewohnt Tristan Klein und Johannes Reichle ihre Momente hatten. Mit einer Tempo-Verschärfung kam Ehingen in die Gänge und zu ein paar leichteren Toren. Über 24:20, 26:22, 30:24, 32:27 und 34:30 ging es in die letzten fünf Minuten. Den Gastgebern gelang wenig; der SC Lehr verkürzte von 34:31, Bacher erzielte das 35:31, danach war Lehr wieder am Drücker und kam auf 35:34 besorgniserregend dicht heran. Latinovic machte schließlich alles klar und Lucas Fiesel hatte sogar noch eine Sieben-Meter-Chance.

Am Schluss etwas nachgelassen

„Hinten raus haben wir wieder etwas nachgelassen“, sagte Biberacher, der dann auf eine 5-1-Abwehr umstellte. Gleichwohl ärgerte sich der Ehinger Coach über die vielen Gegentore. „Das stört mich, 34 Treffer sind einfach zu viel.“ Daran maßgeblich beteiligt waren die beiden Rückraumschützen des SC Lehr – Cedric Sander (links) und Philipp Götz (rechts) erzielten jeweils acht Tore. Hinzu kommt noch das halbe Dutzend von Lukas Thierer.

Eine außergewöhnliche gute Ausbeute verzeichnete Oskar Bachner; die Nummer 17 im TSG-Dress erzielte insgesamt zwölf Tore. Treffsicher erwiesen sich auch Latinovic (7), Klug (6) und Fiesel (4). Mit dem Heimsieg schob sich Ehingen auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga vor. Die TSG (20:14 Punkte) liegt jetzt hinter der SG Ulm&Wiblingen (21:13), zu der es am kommenden Samstag geht.

TSG Ehingen: Reichle, Klein, Bachner (12 Tore), Latinovic (7), Klug (6), Fiesel (4), Dietz (3), Mall (2), Kneer (1), Korth (1), Drenovak.